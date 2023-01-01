Приговор экс-начальника отдела УФССП по Пермскому краю Александры Мардановой оставлен в силе Ранее судебного пристава приговорили за взятки к 5,5 годам колонии Поделиться Твитнуть

В четверг, 29 июня, в Пермском краевом суде оставлен в силе приговор, вынесенный бывшему начальнику отдела Главного управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Александре Мардановой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в конце декабря прошлого года Мотовилихинский райсуд Перми приговорил Марданову к шести годам колонии общего режима за взятки, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере.

Как установили следствие и суд, в 2017 и 2018 годах пристав в составе организованной группы возбуждала исполнительные производства на основании фальсифицированных решений комиссий по трудовым спорам, с последующим взысканием денежных средств с расчётных счетов различных юрлиц и ИП (всего на сумму не менее 222 млн руб.) и перечислением их с лицевого счёта межрайонного отдела на банковские счета различных физлиц для последующего обналичивания.

Приговор был защитой обжалован, и в феврале Пермский краевой суд принял решение вернуть уголовное дело на новое рассмотрение в районную инстанцию.

В апреле Мотовилихинский суд повторно признал виновной бывшего начальника отдела УФССП в должностных преступлениях и приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Решение снова было обжаловано, но на этот раз устояло в краевой инстанции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.