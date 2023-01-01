Максим Артамонов В Прикамье арестован руководитель краевого управления дорог и транспорта Андрей Угольков ФСБ проводит обыски Поделиться Твитнуть

В ночь на 7 июля в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» (ул. Луначарского, 100) сотрудники ФСБ пришли с обысками. Они изымали документы и видеозаписи с камер наблюдения. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на несколько источников в дорожно-строительной отрасли.

Предположительно, это связано с коррупцией внутри ведомства. Подозреваемым в получении взятки 15 млн руб. от одного из подрядчиков строительства крупных объектов стал руководитель управления Андрей Угольков. На прошлой неделе его задержали правоохранительные органы, а в начале этой, по данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину Угольков не признал.

Андрей Угольков возглавил управление с 14 ноября 2022 года, а с августа исполнял обязанности начальника. До этого Угольков был заместителем руководителя УАДиТ, а ранее возглавлял МКУ «Благоустройство Свердловского района».

В пресс-службе краевого минтранса «Новому компаньону» подтвердили информацию о задержании Андрея Уголькова. В ведомстве отметили, что следственным органам оказывается полное содействие в установлении обстоятельств произошедшего. В министерстве также добавили, что КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» работает в штатном режиме.

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