Экс-начальник управления дорог и транспорта Пермского края признался в получении взятки Андрей Угольков заключил со следствием досудебное соглашение Поделиться Твитнуть

Андрей Угольков / фото: v-kurse.ru

Бывший начальник управления дорог и транспорта Пермского края Андрей Угольков признал себя виновным в получении взятки в размере 15 млн руб. Он заключил досудебное соглашение со следствием, о чём стало известно 28 декабря во время заседания суда, где рассматривалось продление его ареста.

Кроме того, по информации «Коммерсантъ-Прикамье», Угольков официально уволен с ранее занимаемой должности.

Напомним, по версии УФСБ и СУ СКР по Пермскому краю, экс-глава краевого управления дорог и транспорта получил многомиллионную взятку через посредника от ООО «СПК-Групп», которое заключило контракт с краевыми властями на установку светового оборудования на Восточном обходе Перми. Генеральный директор этой компании Павел Ковыев дал показания против Андрея Уголькова, и тот был задержан сотрудниками УФСБ 3 июня.

Андрею Уголькову суд Ленинского района Перми уже неоднократно продлевал срок содержания под стражей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.