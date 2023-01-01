Экс-начальник управления дорог и транспорта Пермского края признался в получении взятки
Андрей Угольков заключил со следствием досудебное соглашение
Бывший начальник управления дорог и транспорта Пермского края Андрей Угольков признал себя виновным в получении взятки в размере 15 млн руб. Он заключил досудебное соглашение со следствием, о чём стало известно 28 декабря во время заседания суда, где рассматривалось продление его ареста.
Кроме того, по информации «Коммерсантъ-Прикамье», Угольков официально уволен с ранее занимаемой должности.
Напомним, по версии УФСБ и СУ СКР по Пермскому краю, экс-глава краевого управления дорог и транспорта получил многомиллионную взятку через посредника от ООО «СПК-Групп», которое заключило контракт с краевыми властями на установку светового оборудования на Восточном обходе Перми. Генеральный директор этой компании Павел Ковыев дал показания против Андрея Уголькова, и тот был задержан сотрудниками УФСБ 3 июня.
Андрею Уголькову суд Ленинского района Перми уже неоднократно продлевал срок содержания под стражей.
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