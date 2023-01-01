Максим Артамонов В Перми экс-прокурора Индустриального района Сергея Мурая оставили в СИЗО Он обвиняется в получении взяток и вымогательстве Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Дзержинском районном суде Перми 14 марта началось повторное рассмотрение уголовного дела в отношении экс-прокурора Индустриального района Сергея Мурая. В ходе сегодняшнего заседания суд решил не отпускать Мурая из СИЗО-1, где он сейчас находится. Об этом сообщает Properm.ru.

В начале судебного заседания адвокат бывшего прокурора Михаил Постаногов заявил ходатайство об изменении своему подзащитному меры пресечения на домашний арест на время рассмотрения дела. Адвокат сослался на то, что в деле Мурая нет ни одного прямого доказательства его вины, а у него самого имеются заболевания сердечно-сосудистой системы. Суд отклонил ходатайство.

Напомним, 6 февраля Кассационный суд отменил приговор Сергею Мураю, а дело вернул на рассмотрение в Дзержинский районный суд Перми.

Сергей Мурай был задержан 14 августа 2020 года. Он обвинялся в получении взяток, вымогательстве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По версии следствия, в 2015-2016 годах подсудимый, занимая должность прокурора района, получил взяток на общую сумму 2,75 млн руб. за совершение действий, входивших в его служебные полномочия, в пользу взяткодателей — руководителей коммерческих организаций. Кроме того, в 2017-2018 годах Мурай неоднократно осуществлял посредничество во взяточничестве в крупном размере.

В 2016 году, используя должностное положение и свой авторитет, Мурай подстрекал сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми и склонил их к организации незаконного прекращения шести исполнительных производств.

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