Экс-прокурору Индустриального района Перми вернули звание Назначенный за взятки срок заключения сокращать не стали Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде рассмотрели апелляционную жалобу экс-прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая на вынесенный ранее Дзержинским райсудом приговор.

Как сообщили в пресс-службе суда, из приговора исключён один пункт — о лишении Сергея Мурая звания старшего советника юстиции, остальные пункты оставлены без изменения.

Напомним, в начале июня бывшего прокурора Индустриального района Сергея Мурая приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Кроме этого, суд назначил Мураю штраф 10 млн руб. Также по приговору суда он был лишён звания старшего советника юстиции, ему запрещено в течение пяти лет занимать государственные должности.

Напомним, Сергей Мурай был задержан 14 августа 2020 года. Он обвинялся в получении взяток, вымогательстве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По версии следствия, в 2015-2016 годах подсудимый, занимая должность прокурора района, получил взяток на общую сумму 2,75 млн руб. за совершение действий, входивших в его служебные полномочия, в пользу взяткодателей — руководителей коммерческих организаций. Кроме того, в 2017-2018 годах Мурай неоднократно осуществлял посредничество во взяточничестве в крупном размере.

В 2016 году, используя должностное положение и свой авторитет, Мурай подстрекал сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми и склонил их к организации незаконного прекращения шести исполнительных производств.

Рассмотрение апелляционной жалобы началось 31 августа. Её рассматривал судья Олег Попонин.

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