Апелляцию по делу бывшего прокурора Индустриального района Перми будет рассматривать судья Олег Попонин Первое заседание назначено на 9:00 31 августа Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

В среду, 31 августа, в 9:00 в Пермском краевом суде начнётся рассмотрение апелляционной жалобы на ранее вынесенный приговор по делу бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая. Дело будет рассматривать судья Олег Попонин. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в июне 2022 года Мурая приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Кроме этого, ему назначили штраф в размере 10 млн руб. На решение сторона защиты подала апелляцию.

Сергей Мурай был задержан 14 августа 2020 года. Он обвиняется в получении взяток, вымогательстве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По версии следствия, в 2015-2016 годах подсудимый, занимая должность прокурора района, получил взяток на общую сумму 2,75 млн руб. за совершение действий, входивших в его служебные полномочия, в пользу взяткодателей — руководителей коммерческих организаций.

Кроме того, в 2017-2018 годах Мурай неоднократно осуществлял посредничество во взяточничестве в крупном размере.

В 2016 году, используя должностное положение и свой авторитет, Мурай подстрекал сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми и склонил их к организации незаконного прекращения шести исполнительных производств.





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