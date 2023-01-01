Елена Синица Кассационный суд отменил приговор экс-прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю Дело вернули на рассмотрение в Дзержинский районный суд Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

Сегодня, 6 февраля, кассационный суд в Челябинске отменил приговор бывшему прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю. Летом прошлого года его приговорили к 11 годам лишения свободы за взятки. Он должен был отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как сообщил адвокат Мурая Михаил Постаногов в разговоре с Properm.ru, сегодня суд удовлетворил кассационную жалобу защиты и самого фигуранта и вернул дело на новое рассмотрение в Дзержинский райсуд Перми.





Напомним, Сергей Мурай был задержан 14 августа 2020 года. Он обвинялся в получении взяток, вымогательстве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По версии следствия, в 2015-2016 годах подсудимый, занимая должность прокурора района, получил взяток на общую сумму 2,75 млн руб. за совершение действий, входивших в его служебные полномочия, в пользу взяткодателей — руководителей коммерческих организаций. Кроме того, в 2017-2018 годах Мурай неоднократно осуществлял посредничество во взяточничестве в крупном размере.





В 2016 году, используя должностное положение и свой авторитет, Мурай подстрекал сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми и склонил их к организации незаконного прекращения шести исполнительных производств.













Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.