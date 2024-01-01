Максим Артамонов Суд в Перми приговорил Елену Лопаеву к 4 годам лишения свободы Бывшего вице-премьера краевого правительства взяли под стражу в зале суда Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Ленинский районный суд Перми приговорил фигурантку уголовного дела о хищениях из фонда «Содействие — XXI век», бывшего вице-премьера правительства Прикамья Елену Лопаеву к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Оглашение вердикта заняло несколько минут. Лопаеву взяли под стражу в зале суда.

Максим Артамонов

В середине января экс-чиновница выступила на суде с последним словом. Она заявила, что её обвинение не подтверждено и корыстный умысел не доказан. Также на суде она сказала о своей беременности — она ждёт пятого ребёнка.

В ходе процесса прокурор просил суд приговорить обвиняемую к шести годам колонии, штрафу 900 тыс. руб. и запрету занимать определённые должности 2,5 года.

Благотворительный фонд «Содействие — XXI век» был создан в Прикамье в 2010 году. Взамен на налоговые льготы крупные компании перечисляли в него средства на культурные проекты. По версии следствия, часть денег обналичивалась через фиктивные договоры. Елену Лопаеву обвинили в том, что она похитила 68 млн руб.

Другая фигурантка этого резонансного уголовного дела, экс-директор фонда Елена Найданова, несмотря на подписку о невыезде, скрылась от суда и находится в розыске.

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