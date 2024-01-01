Гособвинение требует приговорить бывшего вице-премьера Прикамья к шести годам лишения свободы Елену Лопаеву также могут оштрафовать почти на 1 миллион рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском районном суде Перми сегодня начались прения сторон по уголовному делу, фигурантом которого стала бывший заместитель председателя правительства края Елена Лопаева. Она обвиняется в хищении средств фонда «Содействие — XXI век».

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», на суде с речью выступила гособвинитель Светлана Плотникова. Представитель прокуратуры потребовала признать Лопаеву виновной в растрате в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения и назначить ей приговор в виде шести лет лишения свободы. Кроме того, гособвинитель считает, что Лопаеву надо оштрафовать на 900 тыс. руб. и запретить бывшей чиновнице занимать определённые должности на 2,5 года.

Напомним, кроме Елены Лопаевой, фигуранткой по уголовному делу проходит бывший руководитель фонда «Содействие — XXI век» Елена Найданова. Суд над Лопаевой и Найдановой начался в июне 2023 года. Бывшие чиновницы обвиняются в растрате 67,7 млн руб. фонда «Содействие — XXI век», совершённой группой, в особо крупном размере. По версии следствия, через подставных юрлиц женщины обналичивали деньги, предназначенные для благотворительных целей, и тратили их по своему усмотрению.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.