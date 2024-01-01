Максим Артамонов В Перми отложены судебные прения по делу бывшего вице-премьера Прикамья Они могут состояться 11 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский суд Перми отложил прения по уголовному делу в отношении бывшего вице-премьера краевого правительства Елены Лопаевой. Это связано с тем, что представитель гособвинения попросил дополнительное время на подготовку к выступлению, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ожидается, что процесс продолжится в четверг, 11 января.

Суд в отношении Елены Лопаевой и Елены Найдановой начался в июне 2023 года. Обе бывшие чиновницы обвиняются в растрате 67,7 млн руб. фонда «Содействие—XXI век», совершённой группой, в особо крупном размере. По версии следствия, через подставных юрлиц женщины обналичивали деньги, предназначенные для благотворительных целей, и тратили их по своему усмотрению.

В июле Елена Найданова не явилась на два заседания суда — она предусмотрительно выехала за пределы РФ. Тогда суд объявил её в розыск и решил арестовать заочно. После задержания Найданова должна быть отправлена в СИЗО на 2 месяца. Елена Лопаева заявила в суде, что Найданова её оговорила.

В августе 2023 года суд продлил Лопаевой запрет определённых действий. Обвиняемая попросила смягчить ей меру пресечения и продлить время, на которое ей можно покидать пределы квартиры, однако суд отказал. В начале декабря прошлого года Ленинский районный суд также удовлетворил ходатайство гособвинения о продлении меры пресечения в отношении Лопаевой до 7 февраля 2024 года в виде запрета определённых действий. Бывшей чиновнице запретили выходить из дома без разрешения суда. Она может выходить на улицу только для посещения судебного процесса, походов в магазин и визитов к врачу. Кроме того, Лопаевой запрещено пользоваться интернетом, мобильным телефоном и общаться с другими фигурантами дела.

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