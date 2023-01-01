Максим Артамонов Бывшему вице-премьеру Прикамья Елене Лопаевой продлён запрет определённых действий Чиновницу обвиняют в растрате 67,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми 5 декабря удовлетворил ходатайство гособвинения о продлении меры пресечения в отношении бывшего вице-премьера краевого правительства Елены Лопаевой. В отношении неё действует запрет определённых действий.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», мера пресечения Лопаевой продлена до 7 февраля 2024 года. Обвиняемая не может выходить из дома без разрешения суда, за исключением посещения судебного процесса, походов в магазин и визитов к врачу. Кроме этого, Лопаевой запрещено пользоваться интернетом, мобильным телефоном, общаться с другими фигурантами дела.

Напомним, судебный процесс над Еленой Лопаевой и Еленой Найдановой начался в июне этого года. Обе обвиняются в растрате 67,7 млн руб. фонда «Содействие-XXI век», совершённой группой, в особо крупном размере. Через подставные юрлица женщины будто бы обналичивали деньги, предназначенные для благотворительных целей, и тратили их по своему усмотрению. В июне суд разрешил Лопаевой выходить из дома не только для совершения прогулок, визитов в магазин или в поликлинику. Но при этом она не имеет права пользоваться телефоном и интернетом и общаться с другими фигурантами уголовного дела.

В июле Найданова не явилась на два заседания суда. После запроса в МВД стало известно, что экс-директор фонда выехала за пределы РФ. Суд объявил её в розыск и решил арестовать заочно. После задержания Найданова должна быть отправлена в СИЗО на 2 месяца. Елена Лопаева заявила в суде, что Найданова её оговорила.

В августе суд продлил Лопаевой запрет определённых действий. Обвиняемая попросила смягчить ей меру пресечения и продлить время, на которое ей можно покидать пределы квартиры, однако суд отказал.

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