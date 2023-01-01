Алёна Бронникова Суд продлил запрет определённых действий бывшему вице-премьеру Прикамья Елене Лопаевой Обвиняемая просила смягчить меру пресечения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суд продлил запрет определённых действий бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопаевой до 7 декабря. Очередное заседание состоялось 9 августа.

Обвиняемая попросила смягчить ей меру пресечения и продлить время, на которое ей можно покидать пределы квартиры, сообщает 59.ru. Она объяснила свою просьбу тем, что не успевает посещать службу в церкви и своего духовника.

«Я не могу ни на минуту нарушать разрешённое время выхода на улицу. Мой браслет связан со специальным стационарным телефоном у меня дома. Сигнал действует на конкретное расстояние. Например, я не могу даже выйти на балкон своей квартиры, браслет запрещает», — пожаловалась Лопаева журналистам.

Она добавила, что после побега экс-руководителя фонда «Содействие — XXI век» Елены Найдановой к ней стали проявлять более пристальное внимание. Адвокат Лопаевой попросил назначить ей подписку о невыезде, однако судья отказала в смягчении мер пресечения и увеличении времени для выхода из дома.

Напомним, с июня в Перми шёл процесс над Еленой Лопаевой и Еленой Найдановой. Они обвиняются в растрате 67,7 млн руб. фонда «Содействие XXI век», совершённой группой, в особо крупном размере. Через подставные юрлица женщины будто бы обналичивали деньги, предназначенные для благотворительных целей, и тратили их по своему усмотрению. В июне суд разрешил Лопаевой выходить из дома не только для совершения прогулок, визитов в магазин или в поликлинику. Но при этом она не имеет права пользоваться телефоном и интернетом и общаться с другими фигурантами уголовного дела.

В июле Найданова не явилась на два заседания суда. После запроса в МВД стало известно, что экс-директор фонда, никого не уведомив, выехала за пределы РФ. Суд объявил её в розыск и принял решение арестовать заочно. После задержания Найданова должна быть отправлена в СИЗО сроком на 2 месяца. Елена Лопаева заявила в суде, что Найданова её оговорила.





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