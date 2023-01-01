Суд изменил меру пресечения бывшему вице-премьеру краевого правительства Елене Лопаевой Теперь ей разрешены прогулки в магазин и поликлинику Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском райсуде 7 июня в ходе предварительных слушаний по уголовному делу бывшего вице-премьера правительства Прикамья вынесено решение об изменении меры пресечения Елене Лопаевой. Домашний арест заменён на запрет определённых действий.

Теперь Лопаевой разрешено выходить из дома не только в суд, но и для совершения прогулок, визитов в магазин или в поликлинику. Но при этом она не имеет права пользоваться телефоном и интернетом и общаться с другими фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает портал Properm.

Напомним, в Перми начинается процесс над Еленой Лопаевой и бывшим руководителем фонда «Содействие — XXI век» Еленой Найдановой.

Они обвиняются в растрате средств фонда «Содействие — XXI век», совершённой группой, в особо крупном размере. По версии следствия, сумма ущерба составляет 67,7 млн руб.

Судья на процессе — Оксана Корепанова.

Напомним, Елена Лопаева была арестована 26 января 2022 года в Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода и заключена в СИЗО. В ходе следствия Елена Лопаева и директор фонда Елена Найданова заключили досудебные соглашения. Они дали показания о причастности других лиц к преступлению. В июне 2022 года суд выпустил Лопаеву из СИЗО под домашний арест. В декабре обеих обвиняемых уведомили о расторжении досудебного соглашения, так как женщины не выполнили его условия.

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