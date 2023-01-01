Дело бывшего вице-премьера правительства Прикамья начнут рассматривать 7 июня На эту дату в Ленинском райсуде назначены предварительные слушания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинский районный суд Перми поступило уголовное дело, возбуждённое в отношении экс-вице-премьера правительства Пермского края Елены Лопаевой и бывшего руководителя фонда «Содействие — XXI век» Елены Найдановой. Судья Оксана Корепанова назначила предварительные слушания на 7 июня.

Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», Елена Лопаева и Елена Найданова обвиняются в растрате средств фонда «Содействие — XXI век», совершённой группой, в особо крупном размере. По версии следствия, сумма ущерба составляет 67,7 млн руб.

Напомним, Елена Лопаева была арестована 26 января 2022 года в Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода и заключена в СИЗО. В ходе следствия, Елена Лопаева и директор фонда Елена Найданова заключили досудебные соглашения. Они дали показания о причастности других лиц к преступлению. В июне 2022 года суд выпустил Лопаеву из СИЗО под домашний арест. В декабре обеих обвиняемых уведомили о расторжении досудебного соглашения, так как они не выполнили его условия.

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