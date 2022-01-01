Елена Синица Экс-зампред краевого правительства Елена Лопаева заключила досудебное соглашение Соглашение с зампрокурора региона было заключено 6 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший зампред правительства Пермского края Елена Лопаева и зампрокурора региона подписали досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Соглашение подразумевает, что Лопаева даст информацию о причастности к преступлениям ряда лиц, о которых ещё не известно правоохранительным органам. Кроме этого, она будет способствовать расследованию дела. Соглашение было заключено 6 мая.





Напомним, 26 января в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода Елена Лопаева была арестована на два месяца (до 23 марта 2022 года). Она обвиняется в хищении денежных средств благотворительного фонда «Содействие — XXI век» в особо крупном размере.





По версии следствия, Елена Лопаева и Елена Найданова, занимавшая должность директора фонда, вступили в преступный сговор, направленный на хищение путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием каждой своего служебного положения, денежных средств фонда в особо крупном размере. Сумма ущерба превысила 50 млн руб.





Сейчас Елена Лопаева находится в СИЗО №5 Перми.

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