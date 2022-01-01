Елена Синица Экс-зампреда Елену Лопаеву отпустили из СИЗО под домашний арест Она должна отбывать его в жилом помещении на территории Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывшего зампреда краевого правительства Елену Лопаеву отпустили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Мотовилихинский райсуд, передаёт «Коммерсант-Прикамье».

Следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения Лопаевой до 24 сентября 2022 года. Это обосновывалось тем, что на свободе Лопаева может скрыться от органов предварительного следствия. Помимо этого, она может оказать давление на своих бывших подчинённых из числа свидетелей по делу, уничтожить доказательства, о которых ещё не известно, считает старший следователь ГСУ СКР.





Защитники Елены Лопаевой отметили, что нет никаких доказательств того, что она может скрыться или другим образом воспрепятствовать следствию. Кроме этого, адвокаты подчеркнули, что Лопаева испытывает серьёзные проблемы со здоровьем и, находясь в СИЗО, не может нормально питаться. Также они обратили внимание на то, что Лопаева заключила соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.





В качестве альтернативы нахождению в СИЗО адвокаты предлагали домашний арест, запрет определённых действий, подписку о невыезде или залог до 3 млн руб. В результате суд отправил Лопаеву под домашний арест. Она должна отбывать его в жилом помещении на территории Перми.





Напомним, 26 января в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода Елена Лопаева была арестована на два месяца (до 23 марта 2022 года). Она обвиняется в хищении денежных средств благотворительного фонда «Содействие — XXI век» в особо крупном размере.





По версии следствия, Елена Лопаева и Елена Найданова, занимавшая должность директора фонда, вступили в преступный сговор, направленный на хищение путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием каждой своего служебного положения, денежных средств фонда в особо крупном размере. Сумма ущерба превысила 50 млн руб.

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