Суд арестовал бывшего зампреда правительства Прикамья Елену Лопаеву на два месяца Она обвиняется в хищении средств благотворительного фонда в особо крупном размере Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода 26 января рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Пермского края Елены Лопаевой. Она обвиняется в хищении денежных средств благотворительного фонда «Содействие — XXI век» в особо крупном размере. Это уголовное преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Решением суда Лопаева арестована на два месяца, до 23 марта 2022 года.

По версии следствия, Елена Лопаева и Елена Найданова, занимавшая с 17 октября 2017 года должность директора фонда, вступили в преступный сговор, направленный на хищение путём обмана и злоупотребления доверием с использованием каждой своего служебного положения денежных средств фонда в особо крупном размере.

Сумма ущерба превысила 50 млн руб.

Как пишет «РБК-Пермь», расследование по фонду «Содействие — XXI век» по признакам мошенничества в особо крупном размере началось ещё в 2019 году.

На допросах в ФСБ Найданова дала признательные показания по ряду эпизодов. В том числе — о фиктивном трудоустройстве в фонд нескольких человек из команды пермского губернатора Максима Решетникова.

«Со слов Лопаевой мне стало известно, что в фонд фиктивно трудоустроены несколько лиц в целях обналичивания денежных средств, поступивших в фонд, которые в дальнейшем расходовались на оплату личных расходов должностных лиц, в том числе Максима Решетникова», — сообщила Найданова.

Фонд «Содействие — XXI век» был учреждён в 2010 году для сбора средств крупнейших налогоплательщиков региона на реализацию социокультурных и инфраструктурных проектов, согласованных с региональным правительством и администрацией губернатора. В 2017–2019 годах в фонд поступило 3,9 млрд руб.

Сотрудники Следственного комитета России задержали Елену Лопаеву в Москве. Это случилось из-за её неявки для участия в следственных действиях.

Елена Лопаева была назначена вице-премьером — руководителем аппарата правительства Пермского края в феврале 2017 года. Она сменила Елену Абузярову, занимавшую эту должность с 2012 года. Назначение Лопаевой стало одной из первых кадровых перестановок тогда ещё и. о. губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Елена Лопаева являлась экс-заместителем Максима Решетникова в департаменте экономической политики и развития Москвы, но, так же как и Решетников, начинала карьеру в Пермском крае. Она окончила Пермский классический университет, имеет два высших образования — экономическое и юридическое. В разное время работала в Соликамске, на заводе им. Дзержинского, в комитете по культуре и искусству администрации Перми и комитете социальной защиты населения администрации Пермской области. С 2013 года работала в правительстве Москвы.

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