Сотрудники СКР задержали бывшего зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева не явилась к следователям в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники Следственного комитета России в Москве задержали Елену Лопаеву, бывшего зампредседателя правительства Пермского края и экс-главу аппарата губернатора региона. Как пишет ura.ru, это случилось из-за её неявки для участия в следственных действиях.

Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», Елена Лопаева была задержана в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Лопаева фигурировала в уголовном деле о хищении средств фонда «Содействие XXI век».

Елена Лопаева была назначена вице-премьером — руководителем аппарата правительства Пермского края в феврале 2017 года. Она сменила Елену Абузярову, занимавшую эту должность с 2012 года. Назначение Лопаевой стало одной из первых кадровых перестановок тогда ещё и. о. губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Елена Лопаева являлась экс-заместителем Максима Решетникова в департаменте экономической политики и развития Москвы, но так же, как и Решетников, начинала карьеру в Пермском крае. Она окончила Пермский классический университет, имеет два высших образования — экономическое и юридическое. В разное время работала в Соликамске, на заводе им. Дзержинского, в комитете по культуре и искусству администрации Перми и комитете социальной защиты населения администрации Пермской области. С 2013 года работала в правительстве Москвы.

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