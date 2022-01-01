Бывший зампред правительства Прикамья останется под домашним арестом до конца января Елена Лопаева просила отпустить её под подписку о невыезде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 21 декабря, Индустриальный районный суд Перми рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения бывшему заместителю председателя правительства Пермского края Елене Лопаевой. Она обвиняется в мошенничестве со средствами благотворительного фонда «Содействие XXI век» на сумму более 54 млн руб.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», суд удовлетворил просьбу следователей и оставил Лопаеву под домашним арестом до 23 января 2023 года.

Защитники бывшего зампреда и сама Елена Лопаева просили смягчить меру пресечения и заменить арест на запрет определённых действий или подписку о невыезде.

В ходе судебного заседания выяснилось, что Елена Лопаева признала свою вину в допущении халатности и 8 декабря написала явку с повинной.

Также стало известно, что прокуратура расторгла с обвиняемой досудебное соглашение, в рамках которого она обещала рассказать о своей преступной деятельности и дать показания на других лиц. По мнению надзорного органа, условия договора бывшая чиновница нарушила.

Напомним, Елена Лопаева была арестована 26 января 2022 года в Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода. По версии следствия, Елена Лопаева и Елена Найданова, занимавшая должность директора благотворительного фонда «Содействие — XXI век», вступили в преступный сговор, направленный на хищение путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием каждой своего служебного положения, денежных средств фонда в особо крупном размере. Сумма ущерба превысила 50 млн руб.

До июня 2022 года Лопаева находилась в СИЗО, затем ей была изменена мера пресечения на домашний арест.





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