Экс-директор фонда «Содействие — XXI век» Елена Найданова объявлена в розыск При задержании её арестуют и отправят в СИЗО на 2 месяца Поделиться Твитнуть

Елена Найданова

59.ru

Ленинским районным судом Перми принято решение объявить в розыск бывшего директора фонда «Содействие — XXI век» Елену Найданову. Она дважды не явилась на судебные заседания, а сегодня стало известно, что женщина 9 июля покинула страну.

Также суд принял решение заочно арестовать обвиняемую в растрате. После задержания Найданова должна быть отправлена в СИЗО сроком на 2 месяца.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Елены Найдановой приостанавливается. Дело в отношении второй фигурантки — бывшего вице-премьера краевого правительства Елены Лопаевой, продолжат рассматривать в суде.

Напомним, с июня в Перми шёл процесс над Еленой Лопаевой и Еленой Найдановой. Они обвиняются в растрате 67,7 млн руб. — средств фонда «Содействие — XXI век», совершённой группой, в особо крупном размере. Через подставные юрлица женщины будто бы обналичивали деньги, предназначенные для благотворительных целей, и тратили их по своему усмотрению.

18 и 19 июля Найданова не явилась на заседания суда. После запроса в МВД стало известно, что экс-директор фонда, никого не уведомив, выехала за пределы РФ. Елена Лопаева заявила в суде, что Найданова её оговорила.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.