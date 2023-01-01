Обвиняемая по делу о хищении 67,7 млн рублей Елена Найданова улетела из России 9 июля Прокуратура просит объявить её в розыск и ужесточить меру пресечения Поделиться Твитнуть

Елена Найданова

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Экс-директор благотворительного фонда «Содействие — XXI век» Елена Найданова покинула пределы РФ 9 июля 2023 года. Информацию огласили 19 июля на заседании Ленинского районного суда, где продолжается рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Найданова не явилась в суд ни вчера, ни сегодня, поэтому был направлен запрос в МВД, пересекала ли фигурантка дела границу России.

Как передаёт perm.aif.ru, прокурор в связи с вскрывшимися обстоятельствами потребовала объявить обвиняемую в розыск и ужесточить меру пресечения. Адвокаты возразили, заявив, что причины её выезда пока неизвестны. Суд объявит решение после перерыва в 14.00.

Сообщается также, что без участия Найдановой рассмотрение дела могут перенести. Ещё одна обвиняемая, бывший вице-премьер краевого правительства Елена Лопаева считает, что без второго фигуранта продолжать процесс не имеет смысла, заявив, что Найданова оговорила её.

«Я только из-за показаний второй подсудимой здесь нахожусь. Я ни людей не знаю, не контрагентов, ни фондом не распоряжалась. Я не знаю, как без неё участвовать в этом деле», — сказала Лопаева.

Напомним, с июня в Перми идёт процесс над бывшим вице-премьером краевого правительства Еленой Лопаевой и экс-руководителем фонда «Содействие — XXI век» Еленой Найдановой. Они обвиняются в растрате 67,7 млн руб. — средств фонда, совершённой группой, в особо крупном размере. Через подставные юрлица женщины будто бы обналичивали деньги, предназначенные для благотворительных целей, и тратили их по своему усмотрению.





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