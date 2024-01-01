Бывший вице-премьер Прикамья не хочет рожать пятого ребёнка в колонии Елена Лопаева выступила на суде с последним словом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском районном суде Перми на процессе по уголовному делу о хищениях из фонда «Содействие — XXI век» обвиняемая бывший вице-премьер правительства Прикамья Елена Лопаева выступила с последним словом.

На суд женщина пришла с иконой, передаёт 59.ru. На заседании она заявила, что её обвинение не подтверждено и корыстный умысел не доказан.

«Уже много всего сказано. Я работала в команде губернатора, у каждого была самоотдача, мой труд имел только добрые цели, не лишайте меня свободы, детей — матери, чтобы пятого ребёнка я родила в колонии», — сказала со слезами на глазах Елена Лопаева и попросила прощения за эмоции.

Благотворительный фонд «Содействие — XXI век» был создан в Прикамье в 2010 году. Взамен на налоговые льготы крупные компании перечисляли в него средства на культурные проекты. По версии следствия, часть денег обналичивалась через фиктивные договоры. Из фонда Елена Лопаева якобы похитила 68 млн руб.

Вторая обвиняемая по делу экс-директор фонда Елена Найданова, несмотря на подписку о невыезде, скрылась от суда и находится в розыске.

Приговор Елены Лопаевой огласят 31 января. Прокурор просит приговорить женщину к шести годам колонии, штрафу 900 тыс. руб. и запрету занимать определённые должности на 2,5 года.





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