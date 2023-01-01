Максим Артамонов Бывшего директора УКС Пермского края Дмитрия Левинского осудили на девять лет Чиновника обвинили в хищении более 350 млн рублей при строительстве зоопарка Поделиться Твитнуть

Дмитрий Левинский / фото: ВЕТТА

Ленинский суд Перми вынес приговор экс-главе управления капстроительства Прикамья Дмитрию Левинскому. Ему назначили девять лет в колонии строгого режима по совокупности с предыдущим приговором за хищения при строительстве зоопарка в Перми. Также бывший чиновник должен будет выплатить штраф 15 млн руб.

Второго фигуранта этого уголовного дела, Виталия Габова, приговорили к пяти годам общего режима. С обоих осуждённых совокупно будет взыскана сумма ущерба в 353 млн руб.

Напомним, 7 марта этого года Ленинский районный суд признал Левинского виновным в получении взятки. Его приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу 15 млн руб.

При этом адвокаты бывшего чиновника подавали апелляцию и просили отменить приговор за недоказанностью. Их требования не были удовлетворены. Свою вину Левинский не признаёт.

Также Дмитрия Левинского и его подчинённого, Виталия Габова, обвиняли в хищении 353 млн руб., предназначенных для строительства зоопарка в Перми. Гособвинение просило отправить Левинского на 10 лет в колонию строгого режима (в совокупности с предыдущими приговорами), а Габова — на шесть лет в колонию.

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