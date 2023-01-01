Елена Синица Гособвинение требует отправить экс-директора краевого УКСа Дмитрия Левинского в колонию на 10 лет Также ему грозит штраф Поделиться Твитнуть

Дмитрий Левинский / фото: ВЕТТА

Гособвинение просит отправить экс-директора УКС Пермского края Дмитрия Левинского на 10 лет в колонию строгого режима в совокупности с предыдущими приговорами. Для его подчиненного, инженера Виталия Габова просят шесть лет колонии.

Их обвиняют в хищении 353 млн руб., предназначенных для строительства зоопарка в Перми. Также им просят назначить штраф в 800 тыс. и 500 тыс. руб. за это преступление, в совокупности с прошлыми приговорами Левинскому просят назначить штраф в 15 млн руб. Также взыскать 353 млн в пользу бюджета региона, пишет properm.

При этом они сами не признают свою вину, отмечая, что ранее осуждённый куратор от «РЖДстрой» Илья Козырев их оговорил. Гособвинение называет этот довод надуманным, добавляя, что имеется достаточно других доказательств.

По данным следствия, за время работы Левинский официально заработал 3 млн руб., тем временем на его счета и счета супруги поступило 7,9 млн руб. и 12,5 млн руб. соответственно. Эти деньги он вносил наличными, их источник неизвестен. Кроме этого, отмечается, что для получения незаконного дополнительного дохода фиктивно была трудоустроена в «РЖДстрой» супруга Виталия Габова.

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