Максим Артамонов В Перми экс-главу краевого УКС Дмитрия Левинского приговорили к четырём годам лишения свободы Бывшего чиновника осудили за крупную взятку Поделиться Твитнуть

Дмитрий Левинский / фото: ВЕТТА

По решению Ленинского райсуда Перми бывший директор Управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский признан виновным в получении взятки. Его приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу 15 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».



Левинскому также запрещено в течение 2,5 лет занимать административно-хозяйственные должности.

Как установил суд, в 2018 году чиновник получил взятку в размере 2,961 млн руб. от директора ООО «Инвестжилстрой» Алексея Шилова. Деньги полагались за госконтракты на строительные и ремонтные работы.

Напомним, 24 января уголовная коллегия Пермского краевого суда ужесточила Левинскому приговор по другому делу — за недостроенную детскую поликлинику по ул. Шишкина, 20 он получил три года и один месяц колонии общего режима. В этот срок также входит наказание в виде исправительных работ за злоупотребления при берегоукреплении Камы на курорте «Усть-Качка».

Ранее сообщалось, что экс-руководителю Управления капстроительства Пермского края сняли судимость по одному из уголовных дел. Речь идёт о деле о сносе гаражей в м/р Разгуляй.





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