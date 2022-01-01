Елена Синица Экс-директор УКС Пермского края Дмитрий Левинский отправится на три года в колонию Срок он получил за злоупотребление полномочиями при строительстве больницы в Кировском районе Поделиться Твитнуть

Дмитрий Левинский / фото: ВЕТТА

Решением Апелляционной коллегии Пермского краевого суда бывшему директору регионального Управления капитального строительства Дмитрию Левинскому назначен реальный срок лишения свободы.

Как сообщает РБК-Пермь, Левинский отправится в колонию общего режима на три года и один месяц. Ранее прокуратура региона вынесла представление на решение первой инстанции, указав, что приговор был смягчён неправомочно. Краевой суд согласился с этой позицией.





В колонию Дмитрий Левинский отправится за злоупотребление полномочиями при возведении детской больницы в Кировском районе. В этот срок также входит наказание в виде исправительных работ за злоупотребления при берегоукреплении Камы на курорте «Усть-Качка».





Что касается поликлиники в Кировском районе, то контракт на её строительство был заключён еще в 2017 году. Стройка должна была завершиться в 2018 году, но клиника не построена до сих пор. Левинский подписал акты выполненных работ на сумму 29,9 млн руб., хотя они не были выполнены.





Ранее сообщалось, что экс-руководителю Управления капитального строительства Пермского края Дмитрию Левинскому сняли судимость по одному из уголовных дел. Речь идёт о деле о сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй.





Сообщается, что накануне оглашения приговора Дмитрий Левинский был госпитализирован.

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