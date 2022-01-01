Елена Синица Экс-главе краевого УКСа сняли судимость по одному из уголовных дел По словам Левинского, судимость сняли за хорошее поведение Поделиться Твитнуть

Дмитрий Левинский / фото: ВЕТТА

Экс-руководителю Управления капитального строительства Пермского края Дмитрию Левинскому сняли судимость по одному из уголовных дел. Речь идёт о деле о сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй.

Как пояснил изданию properm.ru сам Левинский, судимость сняли «за хорошее поведение».





Напомним, что скандал со сносом частных гаражей в Разгуляе начался в 2019 году. Следствие установило, что глава УКС Пермского края Дмитрий Левинский https://www.newsko.ru/news/nk-6543955.htmlс подрядной организацией ООО «МонтажСтрой-Урал», директором которой являлся Сергей Жигунов, незаконный договор субподряда. Тогда УКС получило в Ленинском районе территорию для строительства новой сцены театра оперы и балеты. Но там были установлены находящиеся в частной собственности гаражи, мешавшие строительству. По договорённости с управлением подрядчик приступил к сносу гаражных боксов.





Нанесённый собственникам ущерб составил 705 млн руб.





В мае 2021 года Левинскому назначили наказание в виде двух лет и четырёх месяца лишения свободы условно. Также ему было запрещено занимать руководящие должности в течение 2,5 лет, однако апелляционная инстанция отменила этот запрет.

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