Пермский краевой суд смягчил приговор бывшему руководителю УКСа Дмитрию Левинскому Он был осуждён по делу о сносе гаражей на Разгуляе Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: страничка Дмитрия Левинского vk.com

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Ленинского райсуда по делу о незаконном сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй краевого центра и смягчил приговор бывшему руководителю управления капитального строительства Прикамья Дмитрию Левинскому (он был признан виновным в превышении должностных полномочий).

Как сообщает properm.ru, апелляционная инстанция отменила Левинскому запрет на занятие руководящих должностей в течение 2,5 лет. При этом наказание в части лишения свободы на 2 года и 4 месяца условно оставлено без изменений.

Напомним, что скандал со сносом частных гаражей в Разгуляе начался в 2019 году. Следствие установило, что глава УКС Пермского края Дмитрий Левинский заключил с подрядной организацией ООО «МонтажСтрой-Урал», директором которой являлся Сергей Жигунов, незаконный договор субподряда. Тогда УКС получило в Ленинском районе территорию для строительства новой сцены театра оперы и балеты. Но там были установлены находящиеся в частной собственности гаражи, мешавшие строительству. По договорённости с управлением подрядчик приступил к сносу гаражных боксов.

Нанесённый собственникам ущерб составил 705 млн руб.

Дмитрий Левинский также проходит фигурантом по делу о хищении средств при строительстве пермского зоопарка. Сумма украденных средств составила 353,7 млн руб.





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