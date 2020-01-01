Окончено расследование уголовного дела о хищении 353 млн руб. при строительстве пермского зоопарка Собранные улики подшиты в 130 томов Поделиться Поделиться Твитнуть

Строительство пермского зоопарка

Архив ИД «Компаньон»

В Перми окончено расследование уголовного дела о хищении средств, выделенных на строительство первой очереди городского зоопарка. В краже 353,7 млн руб. обвиняются экс-руководитель ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрий Левинский, бывший сотрудник УКСа Виталий Габов, экс-куратор строительства от АО «РЖДстрой» Илья Козырев и коммерческий директор ООО «Фирма «СТУЗ» Артем Юрьев. Об этом сообщает РБК-Пермь.

Возглавляемая Юрьевым компания являлась субподрядчиком строительства, получила контракт на 1,3 млрд руб., из этой суммы и были похищены средства. Собранные улики подшиты в 130 томов.

Из всех обвиняемых вину признал один Илья Козырев, он заключил со следствием досудебное соглашение, остальные фигуранты вину отрицают. Артем Юрьев скрывается от правосудия за границей.

В мае 2021 года ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» и генеральный подрядчик зоопарка «РЖДстрой» пришли к мировому соглашению. Управление отказывается от судебных претензий, а генподрядчик оплачивает обследование объектов, разработку проектной документации и завершает строительство.

Напомним, контракт на строительство зоопарка был заключён с ОАО «РЖДСтрой» в 2017 году. После корректировки сроков планировалось, что первая очередь строительства будет завершена в 2020 году. Однако в 2018 году стройконтроль УКСа Пермского края выявил нарушения на стройплощадке, после чего и было принято решение о проведении комплексного обследования техсостояния всех объектов этапа строительства.





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