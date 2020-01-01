За снос гаражей в Разгуляе обвиняемые получили условные сроки Дмитрий Левинский и Сергей Жигунов признаны виновными в превышении и злоупотреблении полномочиями Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 19 мая, Ленинский районный суд поставил точку в уголовном деле о сносе гаражей в Разгуляе. Обвиняемые получили условные сроки, сообщает properm.ru.

За превышение должностных полномочий экс-глава УКС Пермского края Дмитрий Левинский приговорён к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы условно и двум годам испытательного срока. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности в органах власти и подведомственных организациях.

Директор ООО «МонтажСтрой-Урал» Сергей Жигунов получил 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком два года.

Также суд частично рассмотрел и удовлетворил заявления потерпевших о возмещении материального вреда. Остальные иски рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства.

Напомним, история с гаражами началась в 2019 году. На территории, переданной муниципалитетом краевому управлению капстроительства под возведение новой сцены театра оперы и балета, подрядчик, нанятый УКСом — ООО «МонтажСтрой-Урал», — начал сносить гаражи.

В феврале 2021 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о сносе гаражей на Разгуляе, дело было направлено в Ленинский районный суд Перми. По данным следствия, Дмитрий Левинский превысил свои должностные полномочия и дал ООО «МонтажСтрой-Урал» указание о сносе гаражей, которые принадлежали местным жителям. Сергей Жигунов, по мнению гособвинения, заключил заведомо незаконный договор субподряда и давал указания о демонтаже.

«В результате был нанесён имущественный ущерб 141 гражданину на сумму не менее 5 млн руб. Также 117 гаражей были уничтожены, ещё 24 — повреждены», — сообщала пресс-служба надзорного ведомства. Обвинение требовало по два года лишения свободы условно для каждого обвиняемого.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.