Гособвинение требует ограничения свободы для фигурантов дела о снесённых в Разгуляе гаражах Дмитрий Левинский и Сергей Жигунов могут получить по два года условно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 18 мая, в Ленинском районном суде прошли прения по уголовному делу в отношении директора ООО «МонтажСтрой-Урал» Сергея Жигунова и экс-директора МКУ «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрия Левинского. Прокурор потребовал по два года лишения свободы условно для каждого обвиняемого по делу о снесённых в Разгуляе гаражах, сообщает properm.ru.

Напомним, история с гаражами началась в 2019 году. На территории, переданной муниципалитетом краевому управлению капстроительства под возведение новой сцены театра оперы и балета, подрядчик, нанятый УКСом, — ООО «МонтажСтрой-Урал» — начал сносить гаражи.

В феврале 2021 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о сносе гаражей на Разгуляе, дело было направлено в Ленинский районный суд Перми. По данным следствия, Дмитрий Левинский превысил свои должностные полномочия и дал ООО «МонтажСтрой-Урал» указание о сносе гаражей, которые принадлежали местным жителям. Сергей Жигунов, по мнению гособвинения, заключил заведомо незаконный договор субподряда и давал указания о демонтаже.

«В результате был нанесён имущественный ущерб 141 гражданину на сумму не менее 5 млн руб. Также 117 гаражей были уничтожены, ещё 24 — повреждены», — сообщала пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщает properm.ru, обвиняемые признали свою вину в полном объёме, по их просьбе рассмотрение материалов дела проходит в особом порядке.

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