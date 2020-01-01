Елена Синица Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о сносе гаражей на Разгуляе Дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора МКУ «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрия Левинского и директора ООО «МонтажСтрой-Урал» Сергея Жигунова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По данным следствия, Дмитрий Левинский превысил свои должностные полномочия (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и дал ООО «МонтажСтрой-Урал» указание о сносе гаражей, расположенных в пермском микрорайоне Разгуляй, которые принадлежали местным жителям.

В свою очередь, по мнению гособвинения, Сергей Жигунов заключил заведомо незаконный договор субподряда и давал указания о сносе гаражей (ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями»).

«В результате был нанесён имущественный ущерб 141 гражданину на сумму не менее 5 млн руб. Также 117 гаражей были уничтожены, ещё 24 — повреждены», — резюмирует прокуратура.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми. В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.

Напомним, ситуация с гаражами началась ещё в 2019 году. Тогда территория, где они расположены, была передана муниципалитетом краевому управлению капстроительства под возведение новой сцены театра оперы и балета. Затем гаражи начал сносить подрядчик, нанятый УКСом, — ООО «МонтажСтрой-Урал».

Началось это в апреле и закончилось только в сентябре 2019 года после многочисленных обращений собственников к властям, правоохранительным органам и в СМИ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.