Максим Артамонов Бывший главный судебный пристав Прикамья не смог обжаловать 10 лет лишения свободы Он также должен выплатить почти 16 миллионов рублей Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Пермский краевой суд 25 сентября оставил без изменения приговор экс-главе Управления ФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова в основной части наказания. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

После рассмотрения апелляции было изменено решение суда нижестоящей инстанции в части дополнительного наказания: краевой суд удовлетворил представление гособвинителя о конфискации у Кожевникова в собственность государства 15 972 900 руб., соответствующей общему размеру денег, полученных им в виде взяток.

Апелляцию Кожевникова, которого обвинили в 40 эпизодах преступлений, краевой суд начал рассматривать в августе. Большая часть преступлений связана со взятками. Бывший начальник судебных приставов пытается обжаловать 10 лет лишения свободы.

Сам Кожевников в ходе судебных заседаний заявлял, что приговор основан на предположениях и догадках, а признания в совершении преступлений назвал самооговором в связи с тяжёлым эмоциональным состоянием.

Напомним, 31 мая Пермский районный суд приговорил Кожевникова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 15 млн руб. Кроме того, его лишили чина советника юстиции второго класса и запретили в течение семи лет занимать должности на госслужбе.

Бывшего главного пристава признали виновным в совершении 40 преступлений — взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от его действий оценён в 222 млн руб. Апелляционные жалобы на решение Пермского районного суда осуждённый, его адвокат Николай Атаманчук и гособвинитель направили в краевой суд в июне.

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