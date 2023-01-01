Максим Артамонов

Бывший главный судебный пристав Прикамья не смог обжаловать 10 лет лишения свободы

Он также должен выплатить почти 16 миллионов рублей

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Игорь Кожевников в краевом суде

  Пермский краевой суд

Пермский краевой суд 25 сентября оставил без изменения приговор экс-главе Управления ФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова в основной части наказания. Об этом сообщили в пресс-службе суда. 

После рассмотрения апелляции было изменено решение суда нижестоящей инстанции в части дополнительного наказания: краевой суд удовлетворил представление гособвинителя о конфискации у Кожевникова в собственность государства 15 972 900 руб., соответствующей общему размеру денег, полученных им в виде взяток.

Апелляцию Кожевникова, которого обвинили в 40 эпизодах преступлений, краевой суд начал рассматривать в августе. Большая часть преступлений связана со взятками. Бывший начальник судебных приставов пытается обжаловать 10 лет лишения свободы.

Сам Кожевников в ходе судебных заседаний заявлял, что приговор основан на предположениях и догадках, а признания в совершении преступлений назвал самооговором в связи с тяжёлым эмоциональным состоянием.

Напомним, 31 мая Пермский районный суд приговорил Кожевникова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 15 млн руб. Кроме того, его лишили чина советника юстиции второго класса и запретили в течение семи лет занимать должности на госслужбе.

Бывшего главного пристава признали виновным в совершении 40 преступлений — взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от его действий оценён в 222 млн руб. Апелляционные жалобы на решение Пермского районного суда осуждённый, его адвокат Николай Атаманчук и гособвинитель направили в краевой суд в июне.

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