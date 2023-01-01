Максим Артамонов Пермский краевой суд рассмотрит апелляцию Игоря Кожевникова в начале августа Бывший начальник судебных приставов пытается обжаловать 10 лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

Фото: страница Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в Twitter

Стала известна дата рассмотрения апелляции на приговор экс-главе Управления ФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову, которого обвинили во взятках, и представления краевой прокуратуры. Как следует из данных картотеки Пермского краевого суда, апелляция будет рассмотрена 4 августа.

Апелляционные жалобы на решение Пермского районного суда осуждённый и его адвокат Николай Атаманчук направили в краевой суд в середине июня. Также в суд была направлена жалоба гособвинителя. Жалобы рассмотрит судья Ирина Шестакова.

Сам Игорь Кожевников заявляет о своей полной невиновности и утверждает, что его оговорили свидетели.

Напомним, 31 мая Пермский районный суд приговорил Кожевникова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 15 млн руб. Кроме того, его лишили чина советника юстиции второго класса и запретили в течение семи лет занимать должности на госслужбе.

Бывшего главного пристава признали виновным в совершении 40 преступлений — взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от его действий оценён в 222 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.