Уголовное дело бывшего главного пристава Прикамья Игоря Кожевникова поступило в краевой суд Приговор районного суда не устроил ни осуждённого, ни гособвинителя Поделиться Твитнуть

Игорь Кожевников

«Коммерсантъ»

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя ГУФСПП Пермского края Игоря Кожевникова поступило в Пермский краевой суд. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Апелляции на решение Пермского районного суда подали сам Кожевников и его адвокат, а также гособвинитель. Жалобы рассмотрит судья Ирина Шестакова. Дата судебного заседания пока не назначена.

О том, что бывший руководитель УФССП направил в краевой суд апелляционную жалобу с просьбой отменить приговор, стало известно в середине июня.

Напомним, 31 мая Пермский районный суд приговорил Кожевникова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 15 млн руб. Кроме того, его лишили чина советника юстиции второго класса и запретили в течение 7 лет занимать должности на госслужбе.

Бывшего главного пристава признали виновным в совершении 40 преступлений — взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от его действий оценён в 222 млн руб.





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