Бывший главный пристав Прикамья Игорь Кожевников обжаловал приговор Апелляционную жалобу подал и адвокат Николай Атаманчук Поделиться Твитнуть

Игорь Кожевников

«Коммерсантъ»

Бывший руководитель УФССП Пермского края Игорь Кожевников направил в краевой суд апелляционную жалобу на решение Пермского районного суда. Отменить приговор просит и адвокат Кожевникова Николай Атаманчук. Информация об этом опубликована в картотеке судебных дел.

Защитник экс-пристава сообщил, что по его мнению, районный суд дал неверную оценку доказательствам по уголовному делу. Об этом сообщает properm.ru. По данным издания, прокуратура также направит апелляционную жалобу на приговор. В этом случае требований об отмене решения не идёт.

Напомним, 31 мая Пермский районный суд приговорил Кожевникова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей. Кроме того, его лишили классного чина советника юстиции второго класса и запретили в течение 7 лет занимать должности на госслужбе.

Бывшего главного пристава признали виновным в совершении 40 преступлений — взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от его действий оценён в 222 млн руб.

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