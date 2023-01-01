Бывшего главу УФССП Прикамья за взятки приговорили к десяти годам колонии Игоря Кожевникова также оштрафовали и лишили классного чина советника юстиции Поделиться Твитнуть

Игорь Кожевников

«Коммерсантъ»

В Пермском районном суде 31 мая вынесен приговор экс-руководителю УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову. Бывший главный пристав региона признан виновным в сорока эпизодах преступлений и приговорён к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу 15 млн руб. Кроме того, Кожевникова лишили классного чина государственного советника юстиции второго класса и запретили занимать должности на госслужбе в течение семи лет.

Напомним, гособвинение просило отправить бывшего руководителя УФССП Прикамья в колонию строгого режима на 13 лет со штрафом 50 млн руб.

Подсудимый своей вины не признал. Рассмотрение дела Кожевникова в суде шло с 15 ноября 2022 года.

Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, Кожевникова признали виновным в совершении 11 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия, группой лиц по предварительному сговору), 27 преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), а также преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества, совершённого с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Суд признал доказанным, что с февраля 2017 года по июнь 2018 года виновный, являясь руководителем УФССП России по Пермскому краю, и действуя в составе группы, совершал действия, связанные с незаконным возбуждением исполнительных производств на основании фальсифицированных удостоверений и решений комиссий по трудовым спорам с последующим взысканием денежных средств с расчётных счетов различных юрлиц и ИП на сумму не менее 222 млн руб. и дальнейшим их перечислением с лицевого счёта Межрайонного отдела на банковские счета различных физлиц с целью последующего обналичивания.

В этот же период виновным было организовано совершение руководителем Межрайонного отдела УФССП России по Пермскому краю хищения путем мошенничества при пособничестве директора коммерческой организации с лицевого счёта указанного отдела денежных средств, принадлежащих двум коммерческим организациям, в сумме более 3 млн руб.

Кроме того, с июня 2017-го по июль 2018 года осуждённый и руководитель Межрайонного отдела УФССП России по Пермскому краю, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили лично от адвоката и двух предпринимателей, в том числе через посредника, взятки в виде денег различными суммами от 11 тыс. до 1 млн руб. за совершение незаконных действий, связанных с обналичиванием денег. Общая сумма взяток, полученных виновным, превысила 15 млн руб.

Ранее сообщалось, что Мотовилихинский райсуд Перми 23 декабря 2022 года вынес приговор подельнице Кожевникова, бывшему замруководителя УФССП по Пермскому краю Александре Мардановой. Её осудили на шесть лет колонии общего режима за взятки, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере.

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