Приговор бывшему главному судебному приставу Прикамья огласят 31 мая Гособвинение требует отправить Игоря Кожевникова в колонию на 13 лет Поделиться Твитнуть

Игорь Кожевников

«Коммерсантъ»

Приговор экс-руководителю УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову огласят в Пермском районном суде 31 мая. Информация об этом опубликована на сайте судебной инстанции.

Напомним, рассмотрение уголовного дела бывшего главного судебного пристава региона началось в Пермском районном суде 15 ноября 2022 года. Он обвиняется в сорока эпизодах преступлений: в получении 38 взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при незаконном обналичивании около 222 млн руб.

Гособвинение просит отправить бывшего руководителя УФССП Прикамья Игоря Кожевникова в колонию строгого режима на 13 лет со штрафом 50 млн руб. и запретом в течение семи лет занимать должности на госслужбе. Также прокуратура предлагает лишить Кожевникова классного чина «советник юстиции II класса».

Подсудимый своей вины не признаёт, заявляя, что его оговорили подчинённые.

Ранее сообщалось, что Мотовилихинский райсуд Перми 23 декабря 2022 года вынес приговор бывшему замруководителя УФССП по Пермскому краю Александре Мардановой. Её осудили на шесть лет колонии общего режима за взятки, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере.

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