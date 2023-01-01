Алёна Бронникова Пермский краевой суд приступил к рассмотрению апелляции Игоря Кожевникова Запланировано несколько заседаний до середины августа Поделиться Твитнуть

Игорь Кожевников

«Коммерсантъ»

В Перми краевой суд приступил к рассмотрению апелляции экс-главы Управления ФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова, которого обвинили в 40 эпизодах преступлений, большая часть из которых связана со взятками. Бывший начальник судебных приставов пытается обжаловать 10 лет лишения свободы.

По информации Properm.ru, Кожевников принял участие в заседании по видеосвязи. Кожевников считает, что приговор основан на предположениях и догадках, а признания в совершении преступлений он назвал самооговором в связи с тяжёлым эмоциональным состоянием.

На заседании суд также рассмотрел жалобы гособвинителя Сергея Бусова. Прокуратура потребовала конфисковать у Кожевникова 15 млн руб.

«Суд необоснованно исключил из обвинения квалифицирующий признак совершения преступления организованной группой в составе Кожевникова, Мардановой и Юлии Пенькевич", — указал в апелляционной жалобе гособвинитель. Он сообщил, что в деле полностью описано, как действовала группа и роли в ней, и просит квалифицировать действия Кожевникова по ч. 1 ст. 285 в составе организованной группы», — рассказал Properm.ru.

Суд запланировал несколько заседаний до середины августа для рассмотрения апелляционных жалоб.

Напомним, 31 мая Пермский районный суд приговорил Кожевникова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 15 млн руб. Кроме того, его лишили чина советника юстиции второго класса и запретили в течение семи лет занимать должности на госслужбе.

Бывшего главного пристава признали виновным в совершении 40 преступлений — взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от его действий оценён в 222 млн руб. Апелляционные жалобы на решение Пермского районного суда осуждённый, его адвокат Николай Атаманчук и гособвинитель направили в краевой суд в июне.





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