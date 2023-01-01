Максим Артамонов Экс-глава краевого УКСа Дмитрий Левинский и его подельник не смогли оспорить сроки заключения Оба признаны виновными в мошенничестве при строительстве зоопарка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд 13 декабря изменил приговор, вынесенный районной инстанцией в отношении бывшего главы краевого управления капстроительства Дмитрия Левинского и его заместителя Виталия Габова по делу о мошенничестве в ходе строительства зоопарка. Из назначенного им наказания исключено указание на запрет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях. В остальном приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осуждённых и их адвокатов — без удовлетворения. Об этом сообщили в краевом суде.

Напомним, 14 июля Ленинский райсуд Перми приговорил Левинского к девяти годам колонии строгого режима (по совокупности с предыдущими приговорами) за хищения при строительстве зоопарка в Перми. Также бывший чиновник должен будет выплатить штраф 15 млн руб. Виталия Габова приговорили к пяти годам общего режима. С обоих осуждённых совокупно будет взыскана сумма ущерба в 353 млн руб.

Сторона обвинения просила суд приговорить Левинского к 10 годам колонии строгого режима (в совокупности с предыдущими приговорами), а Габова — к шести годам. Свою вину Левинский не признал.

Следствие считает, что Левинский и его подчинённый Габов в 2017 и 2018 годах подписывали акты о приёмке работ на стройке нового зоопарка. При этом подрядчик эти работы не выполнял. Поступившие из бюджета средства обналичивались. В результате сумма ущерба краевому бюджету составила более 353 млн руб.

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