Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пока все мы — острова Что посмотреть/почитать/послушать во время карантина Поделиться Поделиться Твитнуть

Всё время крутится в голове эпиграф из Джона Донна к роману Хэмингуэя «По ком звонит колокол», причём не та часть, где про колокол, а та, где про остров:

Нет человека, который был бы как остров, сам по себе.

Каждый человек есть часть материка, часть суши.

И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа...

...Смерть каждого человека умаляет и меня,

Ибо я един со всем человечеством...

Удивительно актуально звучит для нашего времени вынужденной изоляции и превращения людей в обособленные «острова»! Какая долгоиграющая, долгоживущая метафора, прошедшая через всю литературу ХХ века и уверенно перешагнувшая в век XXI! Вспомним хотя бы роман... Стоп. Лучше вспомнить сразу несколько увлекательных романов, а также несколько других не менее увлекательных книг, концертов и фильмов, которые помогут нам скоротать время карантина и пережить «островное» положение, а также напомнят о том, что мы едины со всем человечеством — даже во времена испытаний.

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Предвидя неизбежный вопрос, где всё это взять, отвечаем — на просторах интернета! Мы выбирали фильмы и музыкальные записи, легко доступные на онлайн-кинотеатрах, торрент-трекерах и специализированных ресурсах вроде medici.tv, intoclassics.net и tvkultura.ru.