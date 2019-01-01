Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пока все мы — острова
Что посмотреть/почитать/послушать во время карантина
Всё время крутится в голове эпиграф из Джона Донна к роману Хэмингуэя «По ком звонит колокол», причём не та часть, где про колокол, а та, где про остров:
Нет человека, который был бы как остров, сам по себе.
Каждый человек есть часть материка, часть суши.
И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа...
...Смерть каждого человека умаляет и меня,
Ибо я един со всем человечеством...
Удивительно актуально звучит для нашего времени вынужденной изоляции и превращения людей в обособленные «острова»! Какая долгоиграющая, долгоживущая метафора, прошедшая через всю литературу ХХ века и уверенно перешагнувшая в век XXI! Вспомним хотя бы роман... Стоп. Лучше вспомнить сразу несколько увлекательных романов, а также несколько других не менее увлекательных книг, концертов и фильмов, которые помогут нам скоротать время карантина и пережить «островное» положение, а также напомнят о том, что мы едины со всем человечеством — даже во времена испытаний.
Три романа
об одиночестве и изоляции
Три толстых, но увлекательных книги,
которые займут вас надолго
Три жутких хоррора,
которые позволят отвлечься от страха перед коронавирусом
Три книги пермских писательниц,
которые помогут проникнуться пермским патриотизмом
Три прекрасных произведения,
которые в равной степени понравятся школьникам и их родителям
Три замечательных современных балета,
которые понравятся даже незнатокам и непоклонникам жанра
Три отличных концерта
не слишком занудной классики
Три фильма
о карантинах и эпидемиях
Три фильма о выживании,
которые вы легко могли пропустить
Три красивейших видовых фильма,
под которые можно медитировать, а можно просто смотреть
Три «Кармен»,
чтобы вернуть радость жизни
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Предвидя неизбежный вопрос, где всё это взять, отвечаем — на просторах интернета! Мы выбирали фильмы и музыкальные записи, легко доступные на онлайн-кинотеатрах, торрент-трекерах и специализированных ресурсах вроде medici.tv, intoclassics.net и tvkultura.ru.