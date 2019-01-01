Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Три толстых, но увлекательных книги, которые займут вас надолго Поделиться Поделиться Твитнуть

Многие дают себе обещание: «Выйду на пенсию (вариант: « в отпуск») и наконец-то буду с упоением читать толстые романы!» Вот сейчас как раз можно. Есть много замечательных и совершенно бесспорных книг-кандидатов, таких как «Улисс», «В поисках утраченного времени» или «Сага о Форсайтах»; мы предлагаем несколько менее очевидных, но не менее прекрасных образцов.

Лоуренс Даррелл. «Александрийский квартет»

В четырёх томах рассказывается личная история англичанина, живущего в Египте середины ХХ века, а также его многочисленных знакомых, друзей и возлюбленных. Это — верхний слой. Под ним: политическая история ХХ века, загадочность восточной души, странные взаимоотношения древности и современности, религия коптов и философия гностиков. В общем, если во всём досконально разбираться, читать комментарии и сопутствующую литературу, может и карантина не хватить. Между тем, вовсе не возбраняется читать тетралогию просто как психологическую прозу — книгу о судьбе и об отношениях между людьми.

На наш взгляд, это всё-таки 18+

Феликс Пальма. «Викторианская трилогия»

Это — самая лёгкая и ненавязчивая из наших «толстых» книг. В трёх фантастических романах испанского писателя — «Карта времени», «Карта неба» и «Карта хаоса» — рассказывается о невероятных событиях, которые могли произойти только в викторианскую эпоху, во времена торжества стимпанка. Причудливо закрученный сюжет строится вокруг знаменитых романов Герберта Уэллса — «Машина времени», «Война миров» и «Человек-невидимка», а главные герои — сам Уэллс и его прекрасная жена Джейн. Среди героев и другие писатели — Артур Конан-Дойль, Льюис Кэрролл и Эдгар Аллан По.

Примечание: почему-то во всех аннотациях пишут, что три романа имеют самостоятельные сюжеты и могут быть прочитаны в любом порядке. Не верьте! Надо читать так, как мы перечислили, иначе сюжетные линии перепутаются, разбегутся да так и не сойдутся.

12+

Томас Манн. «Иосиф и его братья»

Из большого наследия автора великих и очень толстых романов мы выбрали самый развлекательный... Если это слово вообще применимо к творчеству этого серьёзного писателя. «Иосиф и его братья» — это тщательный пересказ библейской легенды, помноженный на психологизм литературы ХХ века (герои канонических религиозных текстов оживают) и на свойственную Манну философичность.

16+

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