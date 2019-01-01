Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Три жутких хоррора,
которые позволят отвлечься от страха перед коронавирусом
Дэн Симмонс. «Лето ночи»
Представьте себе крепкий союз Стивена Кинга (безжалостный натурализм, безудержный саспенс и реалистичные описания американской глубинки) и Дэна Брауна (экскурсы в историю европейского Ренессанса, семьи Борджиа и художника Пинтуриккио, загадки и теории заговоров), и вы получите этот незабываемый роман, где радость детства и упоение мальчика, несущегося на велике в компании лучших друзей, сочетаются с ужасом от того, что нечто зловещее всегда рядом, и незаживающей раной от потери близких. Всё как в жизни, но в жизни фантастической.
16+
Чайна Мьевиль. «Крысиный король»
Культовый британский автор, мастер стимпанка и сам — почти панк (судя по брутальным татуировкам и фигуре культуриста) вообще мастер жутких хорроров. Можно читать у него всё подряд! Мы выбрали его первый роман, который британские критики называют самым ярким литературным дебютом конца ХХ века. Собственно, в «Крысином короле», вышедшем в 1998 году, литература широким жестом прощается с ХХ веком и столь же широким шагом устремляется в новые времена. Чайна Мьевиль не стесняется, если речь идёт о натуралистических описаниях убийств или городских помоек, но его герои, ранимые и трепетные, проникают в читательскую душу вернее, чем персонажи любовных романов.
16+
Питер Акройд. «Процесс Элизабет Кри»
Жуткая история, тем более мрачная, что основана на реальных событиях, произошедших в ту самую туманную викторианскую эпоху. Речь идёт о серии лондонских убийств, история которых не менее загадочна, чем история Джека Потрошителя. Несмотря на то, что здесь виновный, в отличие от Джека, был вроде как найден и казнён, осталось множество вопросов и сомнений. Роман Акройда — это и детектив, и историческая реконструкция, и постмодернистская ирония.
16+
Что ещё посмотреть/почитать/послушать во время карантина?