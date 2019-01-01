Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Три жутких хоррора, которые позволят отвлечься от страха перед коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Дэн Симмонс. «Лето ночи»

Представьте себе крепкий союз Стивена Кинга (безжалостный натурализм, безудержный саспенс и реалистичные описания американской глубинки) и Дэна Брауна (экскурсы в историю европейского Ренессанса, семьи Борджиа и художника Пинтуриккио, загадки и теории заговоров), и вы получите этот незабываемый роман, где радость детства и упоение мальчика, несущегося на велике в компании лучших друзей, сочетаются с ужасом от того, что нечто зловещее всегда рядом, и незаживающей раной от потери близких. Всё как в жизни, но в жизни фантастической.

16+

Чайна Мьевиль. «Крысиный король»

Культовый британский автор, мастер стимпанка и сам — почти панк (судя по брутальным татуировкам и фигуре культуриста) вообще мастер жутких хорроров. Можно читать у него всё подряд! Мы выбрали его первый роман, который британские критики называют самым ярким литературным дебютом конца ХХ века. Собственно, в «Крысином короле», вышедшем в 1998 году, литература широким жестом прощается с ХХ веком и столь же широким шагом устремляется в новые времена. Чайна Мьевиль не стесняется, если речь идёт о натуралистических описаниях убийств или городских помоек, но его герои, ранимые и трепетные, проникают в читательскую душу вернее, чем персонажи любовных романов.

16+

Питер Акройд. «Процесс Элизабет Кри»

Жуткая история, тем более мрачная, что основана на реальных событиях, произошедших в ту самую туманную викторианскую эпоху. Речь идёт о серии лондонских убийств, история которых не менее загадочна, чем история Джека Потрошителя. Несмотря на то, что здесь виновный, в отличие от Джека, был вроде как найден и казнён, осталось множество вопросов и сомнений. Роман Акройда — это и детектив, и историческая реконструкция, и постмодернистская ирония.

16+

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