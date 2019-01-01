Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Три прекрасных произведения, которые в равной степени понравятся школьникам и их родителям Поделиться Поделиться Твитнуть

Со страниц соцсетей слышны панические призывы: что делать, как быть??? Дети безвылазно дома, карантин, караул! Вот вам фильм, мультфильм и книга, которые позволят испытать полное единство с детьми — вместе смотреть и читать, и в равной степени получать удовольствие.

«Лабиринт»

Музыкальное фэнтези, где живые актёры и куклы существуют на равных, а компьютерная графика неотделима от натурных съёмок. Щемящее напоминание о великих и добрых талантах, ушедших от нас так рано — кукольнике Джиме Хенсоне и музыканте и актёре Дэвиде Боуи.

6+

«Тайна Келлс»

Если ваши дети не держат за кино двухмерные мульты, которыми вы так увлекались в вашем детстве, это замечательное произведение ирландских режиссёров-мультипликаторов Томми Мура и Норы Туми позволит примирить поколения. Стильный, глубокий и в то же время лёгкий и полный юмора мультфильм основан на истории и стилистике выдающегося творения человечества — рукописного Евангелия из Келлс, которое хранится в библиотеке Тринити-колледжа в Дублине и считается самой красивой средневековой рукописной книгой в мире. История волшебная и в то же время абсолютно правдивая: так, песня про кота была действительно написана настоящим средневековым монахом для своего настоящего кота. Музыка Брюно Куле — весомый бонус для просмотра.

6+

Филип Пулман. Трилогия «Тёмные начала»

Культовая трилогия английского автора, способная затмить «Гарри Поттера». Ну, почти способная... Три романа — «Северное сияние» (в другом издании — «Золотой компас»), «Чудесный нож» и «Янтарный телескоп» — рассказывают о девочке, способной путешествовать между параллельными мирами. Трилогия отличается мастерски построенным сюжетом, а также качеством, необходимым для настоящей высококлассной фэнтези — умением создать целостную, логичную и живую картину вымышленного мира. Фанаты относятся к «Тёмным началам», как к «Властелину колец» или «Звёздным войнам»: рисуют карты, учат языки, играют в ролевые игры.

6+

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