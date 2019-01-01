Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Три отличных концерта не слишком занудной классики Поделиться Поделиться Твитнуть

Берлинский филармонический оркестр. Вальдбюне 2006

Каждое лето знаменитый симфонический оркестр Берлинской филармонии завершает сезон грандиозным концертом в лесном театре Вальдбюне под открытым небом, вмещающим более 20 тыс. слушателей. Все эти концерты — замечательные и достойные просмотра, все они состоят из ярких и не слишком сложных произведений, рассчитанных на максимально широкую публику. Мы выбрали чудесный вечер 2006 года, когда оркестр под управлением Неэми Ярве исполнил «Шахерезаду» Римского-Корсакова и другие произведения с восточными мотивами. Солистка — Янин Янсен (скрипка).

6+

Ночь танго в Буэнос-Айресе 31 декабря 2006 года

Невероятный новогодний концерт, который маэстро Даниэль Баренбойм, мировая звезда классической музыки, устроил в своём родном городе — Буэнос-Айресе. Филармонический оркестр Буэнос-Айреса под управлением Баренбойма и виртуоз-бандонеонист Леопольдо Федерико со своим оркестром Tipica играют «танго нуво» Астора Пьяццоллы, Карлоса Гарделя, Хулио де Каро, Альберто Хинастеры и других авторов. Баренбойм солирует на рояле. Всё это — на центральной улице аргентинской столицы, которая на одну ночь была закрыта для транспорта и превращена в гигантский концертный зал.

6+

«Летняя ночь» в Шёнбрунне 2008

Летний концерт в парке дворцового комплекса Шёнбрунн — такая же нерушимая традиция Венского филармонического оркестра, как и новогодний концерт в зале Музикферайн. Каждый год на «Летнюю ночь» приглашаются лучшие солисты. В 2008 году это были оперные звёзды Анна Нетребко, Пласидо Доминго и Роландо Виллазон.

6+

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