Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Три отличных концерта
не слишком занудной классики
Берлинский филармонический оркестр. Вальдбюне 2006
Каждое лето знаменитый симфонический оркестр Берлинской филармонии завершает сезон грандиозным концертом в лесном театре Вальдбюне под открытым небом, вмещающим более 20 тыс. слушателей. Все эти концерты — замечательные и достойные просмотра, все они состоят из ярких и не слишком сложных произведений, рассчитанных на максимально широкую публику. Мы выбрали чудесный вечер 2006 года, когда оркестр под управлением Неэми Ярве исполнил «Шахерезаду» Римского-Корсакова и другие произведения с восточными мотивами. Солистка — Янин Янсен (скрипка).
6+
Ночь танго в Буэнос-Айресе 31 декабря 2006 года
Невероятный новогодний концерт, который маэстро Даниэль Баренбойм, мировая звезда классической музыки, устроил в своём родном городе — Буэнос-Айресе. Филармонический оркестр Буэнос-Айреса под управлением Баренбойма и виртуоз-бандонеонист Леопольдо Федерико со своим оркестром Tipica играют «танго нуво» Астора Пьяццоллы, Карлоса Гарделя, Хулио де Каро, Альберто Хинастеры и других авторов. Баренбойм солирует на рояле. Всё это — на центральной улице аргентинской столицы, которая на одну ночь была закрыта для транспорта и превращена в гигантский концертный зал.
6+
«Летняя ночь» в Шёнбрунне 2008
Летний концерт в парке дворцового комплекса Шёнбрунн — такая же нерушимая традиция Венского филармонического оркестра, как и новогодний концерт в зале Музикферайн. Каждый год на «Летнюю ночь» приглашаются лучшие солисты. В 2008 году это были оперные звёзды Анна Нетребко, Пласидо Доминго и Роландо Виллазон.
6+
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