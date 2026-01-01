Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вся Пермь — театр Афиша уикенда 19–21 июня Поделиться Твитнуть

Проект в честь 150-летия Союза театральных деятелей России стартует в 9:00 с торжественной встречи поезда на вокзале, после чего в 9:30 начнётся театрализованное действие на перроне, где иммерсивные инсталляции со студентами пермских театральных вузов продлятся до 18:00. Выставка к 150-летию СТД РФ откроется в зале ожидания на втором этаже вокзала. В вагоне-театре для специализированных детских групп пройдут спектакли Детского театра песка и теней «Скарабей» (Челябинск): «Солдатик Sn» (6+), «Аленький цветочек» (0+), «Маленький принц» (6+).

В течение двух дней на площадках Перми пройдут спектакли театров из Екатеринбурга, Челябинска и Каменска-Уральского:

— Дом актёра, 20 июня, 18:00-19:00 — Каменск-Уральский театр «Драма номер три», спектакль «Бибинур» (16+);

— Дворец культуры им. М.И. Калинина, 20 июня, 18:00 — Челябинский государственный академический театр драмы им. Н. Орлова, Федерико Гарсия Лорка, «Дом Бернарды Альбы» (18+);

— Пермский театр кукол, 21 июня, 11:00 и 16:00 — Екатеринбургский театр кукол, «Раз краска, два краска» (0+, от 3 лет);

— Исторический корпус гимназии №11 им. С.П. Дягилева, 21 июня, 11:00 и 13:30 — Челябинский государственный театр кукол им. В. Вольховского, «Аистёнок и пугало» (6+);

— Дом молодежи, 21 июня, 19:00 — Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, «Тётка Чарли» (12+).

Фестиваль начнётся 20 июня с театрализованного шествия всех участников с эстрадно-джазовым ансамблем «Фортуна брасс»; в 14:20 — спектакль «Дурацкий цЫрк» театра «Высокие братья» (Москва); в 14:35 — группа настроения парка им. Горького (Пермь); в 15:05 — спектакль-променад «Албасты» театра «Лёгкие крылья» (Республика Татарстан); в 15:25 — музыкально-интерактивная программа «Весёлые ребята» ансамбля «Фортуна брасс» (Москва); в 15:35 — интерактивно-поэтическая импровизация «Бакенбарды» театральной компании «ЗаУглом» (Москва); в 15:55 — спектакль «Цирк уехал» Театра имени Которого нельзя называть (Санкт-Петербург); в 16:25 — перформанс-шествие «Летай» театра «АспектР» (Санкт-Петербург).

20 июня на Большой сцене пройдут: клоунский спектакль «До Луны и обратно», уличный спектакль по легендам манси «Легенда о Большой Рыбе», фешн-спектакль «МТОТО», пластические спектакли «Мой дедушка был вишней», «Маленькая перемена», «Вадик любит свою музыку», «Идиот». 21 июня на Большой сцене — игровая программа «Город детства», танцевальные программы для детей, семейный спектакль «Маша в гостях у Медведя», фольклорный спектакль «Как Петрушка жену искал», пластический спектакль «Сны леса». Завершает программу диджей-сет.

В детской зоне на протяжении обоих дней несколько раз будут показаны кукольные представления «Клочки по закоулочкам» и «Три поросёнка, среди них одна девочка».

20 июня: 14:00 — открытие театральной сцены под открытым небом, начало работы творческой мастерской «КРАЙ», кинотеатр под открытым небом; 15:00 — театральная компания «Так-то да», серия театральных мастер-классов; 17:00 «Поэтические чтения»; театр в наушниках: «Между нами вода»; 19:00 — пермская молодёжная компания: «В начале было слово»; 20:00 — Свободный театр современного танца: «Исходное событие»; 21:00 свободные танцы под открытым небом, разговоры о театре.

21 июня: 14:00 — открытие театральной сцены под открытым небом, начало работы творческой мастерской «КРАЙ», кинотеатр под открытым небом; 15:00 — театральная компания «Так-то да», серия театральных мастер-классов; 17:00 «Поэтические чтения»; театр в наушниках: «33 сестры»; 19:00 — концертная программа Театра оперы и балета им. Чайковского; 20:00 — «Человек человеку человек»: Люся Прохоренко и Александр Смирнов; 21:00 — «Человек человеку человек»: Люся Прохоренко и Марат Мударисов.

В фойе музея оба дня — медиа-инсталляция с записями лучших театральных постановок мирового репертуара. 20 июня: 13:00 — читка «Вы ушли с маршрута» (16+) по пьесе Светланы Баженовой и Дмитрия Татарченко, Березниковский драматический театр — фантазия на тему фильма «Осенний марафон» в эпоху искусственного интеллекта; 16:00 — спектакль «Станционный смотритель» (12+), чёрная клоунада по повести Пушкина, Коми-Пермяцкий национальный драматический театр. 21 июня: 16:00 — спектакль-концерт «Вчера. Сегодня. Всегда» (16+) — квартирник Чайковского театра драмы и комедии, живая беседа, где стираются границы между зрителем и артистом.

Образовательная и экспериментальная программа: прогулки-медиации «Как это смотреть» — разговор о современном театре в формате экспериментального театра. Звуковая прогулка на коми-пермяцком языке «ЗВУРЫ».

20 июня, 13:00 — спектакль «Бальзаминов» (16+). Театр юного зрителя города Кунгура представит ироничную историю по мотивам трилогии Александра Островского о мечтах, реальности и вечном вопросе: а в деньгах ли счастье? Главный герой живёт мечтами о богатой невесте, а весь мир вокруг него, словно съёмочная площадка телевизионного шоу, где ему становится сложно отличить мир грёз от реальности.

21 июня, 16:00 — спектакль «Горнозаводская цивилизация» (12+). Камерный драматический театр «Доминанта» из Губахи обращается в своём спектакле к прошлому Урала, когда он был важной частью экономики Российской империи. Авторы постановки пытаются проанализировать, что на сегодняшний день осталось от «Горнозаводской цивилизации», и придумали для этого необычное театральное воплощение.

Культовый проект Пермского ТЮЗа, благодаря которому у зрителей есть возможность провести в театре время с вечера до полуночи, в 2026 году посвящён 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Театр предлагает зрителям посмотреть на рабочий процесс, заглянуть в репетиционные залы, увидеть эскизы будущих спектаклей. В программе: театрализованное шоу на основной сцене театра, эскизы будущих спектаклей, концерт трио «Огонь» — Елена Бычкова, Виктория Ельцова, Наталья Аникина, выставки и многое другое. В числе событий — четыре эскиза будущих постановок. Музыкальная сказка «Где твое сердце, или пока не зацветет плакун-трава» (6+): пьесу написал завлит Пермского ТЮЗа Илья Губин, музыку сочинил завмуз Пермского ТЮЗа Марк Либерзон, а стихи для музыкальных номеров придумал заместитель директора Пермского ТЮЗа Алексей Лукашов. Спектакль ставит худрук Пермского ТЮЗа Константин Яковлев. Кроме того, в эскизах: «Фрекен Жюли» по Стриндбергу, режиссёр Антон Девятов; «Накануне любви» по Тургеневу, режиссер Константин Яковлев; «Не так живи, как хочется» по Островскому, режиссёр Дмитрий Юрков. Ещё одна премьера — моноспектакль Ирины Шишениной «Любовь одна» по Достоевскому: заслуженная артистка РФ будет не только играть Грушеньку Светлову из «Братьев Карамазовых», но и петь романсы.

В программе уикенда — не только празднование 150-летия Союза театральных деятелей РФ. В ТРЦ «Планета» пройдет праздник народных художественных промыслов. На одной площадке соберутся мастера со всего Пермского края. Гостей ждут ярмарка изделий народных художественных промыслов, паблик-ток о развитии ремесел и их интеграции в современные культурные и бизнес-проекты региона, выставка традиционных ремесел и мастер-классы: роспись по дереву, плетение из бересты, ткачество, гончарное дело, вышивка и набойка по ткани.

На свопе можно обменять свои надоевшие или неподошедшие предметы летнего гардероба на любые другие или приобрести одежду с рук по сходной цене. Кроме того, в программе — консультации стилистов и лекции: в 15:00 — «Продуманный стиль и гармония в гардеробе как психологическая опора в период турбулентности» с Евгенией Глушаковой; в 16:00 — «Трендов нет, есть только индивидуальный стиль» с Юлией Крохиной.

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