Новые выставки, прогулки и музыка Афиша на неделю 3–9 августа Поделиться Твитнуть

Выставка, посвящённая 65-летию первых пилотируемых полётов в космос. В разделе о становлении астрономии демонстрируется, как представители древних цивилизаций представляли себе мироздание, какие открытия Коперника, Галилея, Кеплера, Ньютона помогли людям осознать, как на самом деле устроена Солнечная система. Отдельный раздел посвящен первопроходцам: Юрию Гагарину, Герману Титову, Валентине Терешковой. Есть в экспозиции и раздел о космонавтах, так или иначе связанных с Уралом: это Алексей Леонов, Павел Беляев, выпускник пермского железнодорожного техникума, а впоследствии спаситель станции «Салют-7» Виктор Савиных, и другие. Рассказывается о современном состоянии отечественной космической отрасли и о её земной промышленной базе, в том числе о компании «Протон-ПМ» — пермском предприятии, чьи двигатели выводили на орбиту станции «Салют» и «Мир», блоки международной космической станции, запускали советские аппараты к Луне, Венере, Марсу. Представлена панорама космодрома Восточный, рассказывается, какие ракеты и аппараты отправляются на орбиту с него. Выставка наполнена мультимедийными элементами, позволяющими с высоты орбитального полёта взглянуть на Луну и планеты Солнечной системы, найти и обозначить на карте постсоветского пространства космодромы и «запустить» ракету с одного из них.

Вторая из цикла фотопрогулок с пермской художницей Настей Кочергиной. Даже в знакомых кварталах город хранит сотни историй — нужно лишь замедлиться и присмотреться. Новый маршрут позволит увидеть привычные места с неожиданной стороны. В финале участники прогулки соберутся, чтобы поделиться находками: каждый снимок — это свой рассказ о городе.

Настя Кочергина работает с фотографией, видео, звуком, текстом и mixed media. В центре её практики — темы времени, памяти и повседневного опыта. На прогулке она поможет увидеть в привычных деталях неожиданные сюжеты и потренировать «фотографическое внимание».

Всё, что нужно для участия: любой гаджет с камерой — смартфон, фотоаппарат или видеокамера (специальных навыков не требуется); удобная одежда по погоде.

Выставка работ мастеров — участников всероссийского фестиваля народной росписи «Расписная суббота», который уже 14 лет проводит Пермской дом народного творчества «Губерния». В экспозиции представлены художественные панно, предметы домашней утвари, игрушки, скульптурные композиции. Работы выполнены современными мастерами в традиционных техниках росписи. Наибольшее количество экспонатов демонстрируют обвинскую и урало-сибирскую роспись, но помимо исторически близких для Пермского края видов росписи представлены и множество других, например, нижнетагильская, мезенская, петербургская, пермогорская, уфтюжская и пр. Изделия притягивают взгляд своей красочной выразительностью и нарочитой рукотворностью, и каждый предмет, как частичка ожившей истории, уникален.

Летний фестиваль «Город встреч» и Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» представляют премьеру проекта «Закаты в Хохловке» — серию специальных событий под открытым небом. Действие подчинено законам природы: драматургия каждого вечера следует за движением Солнца, а время начала непрерывно смещается. Программа каждого события включает в себя ландшафтный аудиоспектакль «По Солнцу» — о традициях и культуре питания народов Прикамья (режиссер: Александра Григорьева), гастрономический комплимент на террасе соляного амбара XIX века с видом на реку и встречу заката. Путешествие начинается уже в центре Перми: участники встречаются у Театра-Театра и все вместе начинают движение по направлению к Солнцу. Маршрут спроектирован как тактильное проживание быта предыдущих поколений. Гости зайдут внутрь подлинных деревянных памятников, встретят носителей традиций и посетят с экскурсией внутреннее пространство рассолоподъемной башни, где развернулись новые выставки о традиционной кухне и промыслах. Финал каждого променада зафиксирует точку заката в двух форматах: по средам (5 и 19 августа) — в медитативном скольжении по зеркалу Камы на сапбордах; по субботам (8, 15, 22 августа) — в ритме хоровода под звуки аутентичных инструментов и фольклорные голоса на вершинах холмов.

В память о лете 2026 года каждый гость получит открытку с «окном» — оптическим инструментом, позволяющим поймать, кадрировать и запечатлеть в сознании свой личный теплый образ лета.

Северная Англия, конец XVIII века. Мистер Эрншо привозит в свое поместье сироту Хитклиффа и хочет сделать его членом своей семьи. Хитклифф много времени проводит в компании дочери мистера Эрншо Кэтрин, но их отношениям стремится помешать Хиндли, рассчитывающий в скором времени унаследовать поместье отца. Культовая экранизация стала не романтической драмой, а напряженной психологической историей о силе любви и одержимости, жестокости и смелости человеческих чувств. Режиссёр Андреа Арнольд сознательно отказалась от литературной декоративности и «костюмной драмы». Ей удалось воссоздать эстетику суровых йоркширских пустошей, которая сделала роман Эмили Бронте бессмертной классикой. Спустя годы фильм Андреа Арнольд остается одной из самых необычных и смелых экранизаций романа Эмили Бронте, современной классикой авторского британского кино, которая предлагает совершенно новый взгляд на одну из величайших историй любви в мировой литературе.

Фильм представит, а также обсудит со зрителями после просмотра Ольга Вознесенская, историк культуры, автор телеграм-канала «Культурный сыр».

Лауреаты международных конкурсов, победители общественной премии «Народное признание» Дина Ихина и Денис Маханьков приглашают на музыкальную прогулку по Парижу в сопровождении органа и фортепиано.

В программе — сочинения французских композиторов Николя де Гриньи, Эжена Бозза, Луи Вьерна, Пьера Кошро, Юбера Жиро.

Программу дополнят произведения аргентинца Астора Пьяццоллы и наших современников — канадца Дени Бедара и петербургского композитора Елизаветы Панченко.

«Шишибар» — чердынское название репейника. Фестиваль посвящён нематериальному культурному наследию Северного региона и популяризации традиционных экологических промыслов. В программе традиционные мастер-классы — плетение лаптей из бересты, плетение из лозы, изготовление свистулек, игрушек и дудочек, лепка из глины, отливка из эпоксидной смолы, вязание веников и ковриков, плетение панно и поделки из сухих растений. «Секреты предков»: рассказы о способах обработки льна, крапивы и конопли; правила заготовки лекарственных трав, ягод, грибов, сосновых шишек, чаги и капа; демонстрация прядения, ткачества и стирки. Открытый лекторий: уникальный шанс увидеть подлинные фондовые предметы Чердынского музея, относящиеся к ремёслам. Детская зона: творческие интерактивные площадки для детей. Шишибарный поединок: турнир на открытом воздухе для самых азартных участников. Фито-чайный «Шиши-бар» и торговые ряды, где можно приобрести локальные экопродукты: травяной чай, варенье, мёд, свежие ягоды и грибы.

Виктор Федорович Кузин — заслуженный художник России, ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Перми ушёл из жизни в 98 лет. В этом году ему исполнилось бы 100. Сегодня его можно назвать легендой пермской акварели, представитель «пермской школы акварели», сложившейся в 1970-е годы. Уральские авторы по-особому использовали творческие приёмы работы по сырому листу бумаги, отказавшись от примеси белил и гуаши. Изображения становились прозрачными, наполненными светом и воздухом, где белый цвет бумаги проглядывал сквозь лёгкие слои краски. Среди авторов пермской акварели Кузин занимает особое место. Его творческая активность продолжалась почти 60 лет, включая первое десятилетие уже XXI века. Он не уставал искать и находить всё новые темы важных для него образов красоты и гармонии. Персональная выставка Виктора Кузина в "Марисе" расширяет представление о нём как мастере, чьё творческое развитие продолжалось многие годы.

Зажинки — древний обряд, знаменующий начало уборки урожая. Каждый гость праздника становится участником красивого обряда благодарения силам природы за щедрый урожай. В программе: конкурс жнецов, конкурс по приготовлению чериняня (рыбного пирога) и ырӧша (кваса), мастер-классы, чайная площадка, выступления творческих коллективов, площадка «Играй, гармонь, звени, частушка», пленэр «Зарни ыб» («Золотой луг»), детская площадка «Гажа орсаннэз» — игры народов Прикамья, «Карповскöй торжок» — ярмарка.

Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

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