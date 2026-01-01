Алёна Морозова С видом на Каму и весь мир Издательский дом «Компаньон» собрал друзей и партнёров на разговор о музеях мира и современной архитектуре

Вечер под названием «Музеи мира: между формой и содержанием» прошёл в новом здании Пермской галереи. Для многих гостей он стал поводом впервые здесь побывать, и организаторы — Издательский дом «Компаньон» — сделали всё, чтобы знакомство с новой городской достопримечательностью запомнилось надолго.

Хотя экскурсии шли навстречу, с противоположных концов экспозиции — чтобы не мешать друг другу, они всё время сталкивались с другими подобными группами: в галерее одновременно проходило около десяти экскурсий! Интерес к новому музею огромный, и не последнюю роль в этом играет архитектура здания, огромной стеклянной стеной выходящего на Каму. Гости вечера могли воочию убедиться, насколько удачно сконструирован многоэтажный атриум с длинными галереями (слово «галерея» в этом комплексе применимо во всех своих смыслах), удобными сидениями, балкончиками, нависающими над берегом реки, а также полной проницаемостью экспозиционных залов: посетитель этого музея не является заложником единственного маршрута, он может сам формировать программу музейной прогулки благодаря многочисленным выходам из залов экспозиции на те самые галереи в атриуме.

Этим воспользовались экскурсоводы, которые показывали коллекцию галереи гостям «Нового компаньона»: у них был всего час, чтобы дать общее впечатление о новой экспозиции и обозначить некоторые ключевые точки, которые каждый экскурсовод выбирал самостоятельно. Милана Фёдорова, водившая одну из групп, подробно остановилась у картины Алексея Денисова-Уральского «Лесной пожар», которая когда-то эффектно выставлялась в особняке пароходчика Николая Мешкова, у знаменитого иконостаса Николая Рериха из часовни-усыпальницы Каменских в Перми, у иконы «Богоматерь Умиление» работы кремлёвского живописца Истомы Савина. В залах русской живописи экскурсовод обратила внимание на работы художников из Пермского края — Фёдора Бронникова, братьев Верещагиных и братьев Сведомских, а в залах западноевропейской живописи — на знаменитую фламандскую коллекцию с работами Рубенса и Йорданса.

Обе группы посетили зал пермской деревянной скульптуры и смогли оценить изысканный интерьер, делающий музейное помещение подобным храму, а также обратить внимание на новые экспонаты, впервые вышедшие из запасников.

После экскурсии гости собрались в лекционном зале — это одно из самых ценных приобретений Пермской галереи, которое существенно расширяет возможности музея для самых разных видов активности.

Разговор на тему «Музеи мира: между формой и содержанием» начала редактор отдела культуры издательского дома Юлия Баталина. Она рассказала, как новое здание Пермской галереи вписывается в мировые тренды архитектуры культурных объектов. В качестве примеров выступили преимущественно новые североевропейские институции: исландская филармония «Харпа», Эльбская филармония в Гамбурге, мемориал норвежским ведьмам, созданный автором одного из нереализованных проектов Пермской галереи — швейцарским архитектором Петером Цумтором. Современная северная архитектура отличается лаконичностью, строгостью и внутренней энергией, ритмичностью и иллюзией движения — этот эффект создаётся за счёт сложной организации простых геометрических форм. Здание Пермской галереи отвечает всем этим характеристикам.

Современные музейные здания — это не только «коробочки с искусством», но и «коробочки со смыслами». В качестве примера докладчица взяла музей современного искусства Kunsthaus в Граце (Австрия) и Музей дизайна в Холоне (Израиль). Оба прекрасных музея декларируют свою миссию в архитектуре: музей в Граце, известный как Friendly Alien («Дружелюбный пришелец»), построен по принципу интервенции и олицетворяет вторжение современного искусства в консервативную классическую среду — он, словно гигантская инопланетная туша, буквально втиснулся между старинными постройками, а кое-где и поверх них; музей в Холоне, построенный как гигантская многослойная металлическая спираль, сам является образцом оригинального дизайна, призывая не только посетителей, но и всех прохожих оценить возможности этого искусства.

В обоих случаях музейные здания являются ещё и экспонатами. Таков и новый пермский музей — не случайно архитектурные экскурсии, которые Пермская галерея проводила по ещё пустому зданию, назывались «Первый экспонат». Музеи мира пришли к идее «первого экспоната» не сразу: Юлия Баталина показала это на примере зданий Смитсонианского института в Вашингтоне, который управляет 19 музеями: сначала (XIX — первая половина ХХ века) это были просто здания модной для своего времени архитектуры — неоготики или неоклассицизма, затем, во второй половине ХХ века, они приобрели специфическую функциональность, наконец, уже в начале XXI века форма музейного здания стала соответствовать его содержанию. Так, здание музея американских индейцев, открытого в 2004 году, спроектировано архитекторами-индейцами и имитирует скалу, подобную тем, в которых строились знаменитые индейские пуэбло вроде легендарного Меса-Верде. Здание создавалось вместе с ландшафтом, в который оно полностью вписано — со специально высаженными растениями и небольшим водопадом, который льётся прямо из стены музея.

Новая Пермская галерея на «Заводе Шпагина» вызвала в городе общественную полемику. В соцсетях здание нередко критикуют, сравнивая с сараем или теплицей; редактор отдела культуры «Компаньона» рассказала о других эпизодах мировой истории, когда авангардная архитектура вызывала общественные протесты. Один из самых ярких примеров — Центр Помпиду в Париже, который в 1970-е годы называли «нефтеперегонной фабрикой», теперь же это одна из самых посещаемых достопримечательностей Франции.

После краткой лекции Юлии Баталиной модератор встречи Александр Гасенегер объявил главного гостя — архитектора Сергея Чобана, руководителя архитектурного бюро «Спич», автора проекта нового здания Пермского галереи. Сергей Энверович общался с гостями «Компаньона» по видеосвязи, но современные коммуникации и мультимедийные возможности Пермской галереи сделали настоящее чудо: всё было слышно, видно, понятно — создавалась полная иллюзия непосредственного общения.

Архитектор рассказал, что давало ему вдохновение при работе над проектом. Это, прежде всего, место, где находится Пермская галерея — необычный ландшафт с рекой и высокими холмами, силуэт которых откликается в ритмической организации здания, а также история этого места: о медеплавильном заводе напоминают медные элементы фасада. Сергей Чобан показал эскизы будущего здания — возможно, в своё время они тоже станут экспонатами музейной коллекции, — а также мастер-план всего культурного кластера «Завод Шпагина», над которым он тоже работал.