Алина Наумова Выставки, киновстреча с кинологом и экскурсия по маршруту полумарафона Афиша недели 4–10 мая

Концерт студентов IV курса кафедры сольного пения ПГИК «Благодарю тебя, ИНСТИТУТ!». Прозвучат арии и романсы русских и зарубежных композиторов — произведения из программы Государственного экзамена. Исполнители: Анастасия Григорян, Матвей Мокеров, Полина Жигарева, Максим Шибанов, Нигина Рахмонова. Партия фортепиано: Ксения Кирилюк, Максим Сон, Анастасия Мельникова, Диана Лазарева — лауреаты международных конкурсов.

Пермский коллектив Академический хор «Млада» (Художественный руководитель Заслуженный деятель искусств РФ Ольга Выгузова) представит концертную программу «Споёмте, друзья!», приуроченную к 81-й годовщине Дня Победы. В программе прозвучат произведения, отражающие важнейшие вехи в истории страны, военный и трудовой подвиг народа, его морально-нравственные ценности, народные традиции. Представленная в концерте песенная классика XX века — это «золотой фонд» музыкального искусства советской эпохи, произведения с высокой художественной ценностью, гражданским звучанием, выразительным образным строем. В их числе — военная лирика, произведения патриотического содержания, музыка из кинофильмов, современные композиции гуманистического направления, а также произведения светлого, лирического настроения. Также зрители услышат стихи известных советских поэтов, в том числе — из архивных фондов в исполнении авторов, увидят документальные

Испания в этой программе — не место на карте, а образ: яркий, чувственный, немного сказочный. У Дмитрия Шостаковича она звучит в «Испанских песнях» как прозрачная, почти наивная лирика, созданная по заказу Зары Долухановой. У Мориса Равеля — глубже и более лично: испанские корни и детские впечатления превращаются в тонкую игру стилей и интонаций — от «Двух еврейских мелодий» до виртуозного вокализа в ритме хабанеры. Образ Дон Кихота проходит через сочинения Жака Ибера и Равеля как символ вечного поиска идеала и внутренней свободы. Музыка Альфонсо Эспарсы Отео добавляет теплые, романтические интонации — о любви, надежде и человеческом достоинстве. Солисты Пермской оперы Наталья Буклага и Эдуард Морозов вместе с пианисткой Анастасией Ивановой приглашают в это воображаемое пространство, где разные культуры соединяются в едином музыкальном мире.

«Типа я» — драматический спектакль по одноимённой дебютной повести Ислама Ханипаева. Главный герой спектакля — суперкрутой воин, и никто не расскажет об этой постановке лучше, чем он сам. Это история взросления мальчика, который хочет стать крутым и злым воином, а в итоге учится быть человеком. Режиссёр Дмитрий Шмаков.

В преддверии 9 мая состоится киновстреча «Четвероногие герои Великой Отечественной войны», посвященную теме доброты, выбора и взаимопомощи. Вместе с кинопедагогами зрители посмотрят и обсудят фильм «Африка», сюжет которого сосредоточен на истории семьи, оказавшейся в тяжёлых условиях Блокады Ленинграда. Картина напоминает о том, что даже в самые трудные времена люди сохраняют человечность, сострадание и способность заботиться о других. Специальный гость встречи — Виктор Шулятьев, Заслуженный кинолог Российской кинологической федерации. По окончании просмотра зрители смогут задать ему интересующие вопросы. Также на встрече будет представлена выставка Виктора Шулятьева об истории собаководства в военные годы: архивные фотографии, подлинные документы, предметы, связанные с работой клуба, реконструкция военных событий с участием служебных собак. Она будет работать с 13:00 до 19:30.

Юрий Петрович Бурлака — выдающийся российский балетмейстер, заслуженный артист России, лауреат премии журнала «Балет — душа танца», педагог и художественный руководитель балетной труппы Большого театра (2009—2011), с 2017 года — главный балетмейстер Самарского театра оперы и балета. Встреча с Юрием Петровичем Бурлакой — это возможность узнать о судьбе и творческом пути одного из ведущих деятелей российского балета. Гости смогут задать вопросы о профессии балетмейстера, о секретах сохранения традиций и о будущем балетного искусства в России.

Шостакович, Вайнберг, Баршай — три музыканта, три товарища, в своем творчестве воплотившие сложную, местами сюрреалистическую историю ХХ века. Шостакович и Вайнберг — как композиторы, голоса эпохи. Рудольф Баршай — как солист и дирижер, транзистор, с помощью которого эти голоса звучали в полную силу. В концерте, приуроченном к одному из вершинных событий прошлого века, все трое встретятся вновь благодаря оркестру Пермского театра оперы и балета, дирижёра Владимира Ткаченко и солистки Пермской оперы, сопрано Ирины Байковой. В программе: В программе: Дмитрий Шостакович (1906—1975) Камерная симфония для струнного оркестра до минор, ор. 110bis (переложение Рудольфа Баршая Струнного квартета № 8 до минор, ор. 110); Мечислав Вайнберг (1919—1996) Симфония № 21, ор. 152, «Кадиш» для симфонического оркестра. За день, 7 мая, состоится лекция, где поговорят о судьбе Вайнберга и феномене «вайнберговского бума», о его творческом диалоге с Шостаковичем, о теме Холокоста в искусстве XX века — и о том, как музыка становится формой памяти.

До 8 мая в ЦГК проходит выставка «Валерий Акопов. Художник-график — дизайнер. Рождение профессии», зрители смогут посетить как саму выставку, так и события, приуроченные к ней: 5 мая в 19:00 состоится книжный клуб «Город читает» (16+), где будут читать и обсуждать книгу «Апельсины из Марокко» Василия Аксёнова (1963). Вход по регистрации и билету на выставку. 6 мая в 19:00 — лекция Дмитрия Кучева «Миф о светлом будущем» (6+). Билеты от 350 руб. 7 мая — дискуссия «Универсальный язык» с Лэвэл дизайн комьюникейшнс (16+), вход по регистрации и билету на выставку.

«Общее пространство» — выставка по итогам юбилейного 10-ого сезона резиденции MaxArt. С марта по апрель 2026 года в резиденции работали четыре художницы: Александра Нестёркина фиксирует реальность, перенося обломки сгоревших домов в ассамбляж — форму визуальной поэзии. Анастасия Головатски создаёт псевдокраеведческий музей археологических раскопок Таганшурской культуры, проведённых в 60-е годы прошлого века. Марина Алаева исследует феномен огородничества в «зоне рискового земледелия», работая с народной эстетикой садоводческих товариществ и глядя на неё как на артефакт неизвестной цивилизации. Ната Хусаинова документирует маршруты резиденции с помощью текстильных карт.

В Перми пройдет экскурсия-медиация «Километры истории» — это прогулка по маршруту Пермского полумарафона ЗаБег РФ. Участники экскурсии попробуют посмотреть на привычный беговой маршрут как на пространство, в котором живет история, а также смогут поделиться личными ощущениями. Проведёт прогулку Ольга Вознесенская — аттестованный гид, лектор, историк и автор канала «Культурный сыр», призер региональной премии туристических маршрутов 2025 года. Маршрут запланирован по центральной части города: стартуя от эспланады, участники пересекут Комсомольский проспект, увидят Храм Рождества Пресвятой Богородицы, пройдут через Театральный сад, мимо сквера Решетникова в направлении Соборной площади, затем — верхним маршрутом вдоль набережной Камы.

До 10 мая включительно в Пермской галерее работает выставка, посвящённая художнику Петру Ивановичу Субботину-Пермяку и древней Парме — миру коми-пермяцкой культуры. Субботин-Пермяк призывал жить «радостно, красочно, ярко», и его живописные полотна, рисунки, а также сохранившиеся работы учащихся Кудымкарских художественно-промышленных мастерских — прямое тому доказательство. На выставке можно увидеть уникальные эскизы оформления Москвы к первой годовщине Красной армии, театральные декорации, предметы быта конца XIX — начала XX века, редкие набойные доски из экспедиций художника и его личные письма жене Евстолии.

