Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Добрая традиция ИД «Компаньон» собрал друзей и партнёров на встречу, посвящённую Пасхе

Фото: Мария Евсеева

Живые цветы, праздничные наряды, красиво сервированный стол, вкусная и сложная выпечка… В старину Пасха была главным праздником в России — более важным, чем Рождество, не говоря уже о Новом годе, который на рубеже XIX—ХХ веков вообще не считался праздником. Пасха — это про весну, возрождение жизни, оживление лучших надежд. А ещё Пасха — про добро, про благотворительность. Этот праздник — добрая традиция в самом прямом смысле слова «добрый».

Всё это вспоминали на мероприятии издательского дома «Компаньон» 10 апреля в Галерее Анастасии Поповой. Частная галерея не случайно стала площадкой, на которой собрались друзья и партнёры издательского дома, а также все, кто интересуется пасхальными обычаями: кроме прочего, Пасха — важный сюжет в изобразительном искусстве, поэтому искусство здесь очень в тему.

В галерее как раз открылась выставка Андрея Побережника «Некий мир» (0+), и встреча началась с небольшой экскурсии по ней. Побережник — один из лидеров пермского абстрактного искусства, мастер загадочных композиций, в которых хочется видеть зашифрованное послание. Большинство его произведений выполнены в сложной технике, когда краска накладывается слоями, тщательно и долго растушёвывается, в результате чего образуются тонкие цветовые градиенты и возникает иллюзия перспективы; поверх этого фона Побережник наносит миниатюрные детали в технике сграффито — процарапывания. Его картины — это пейзажи иных миров, письмена исчезнувших цивилизаций и голоса нечеловеческих существ.

Любимый цвет художника — синий, на его основе Побережник создаёт множество непростых оттенков. Праздничный стол, сервированный для мероприятия салоном премиальной посуды и декора «Марфа», который расположен в историческом центре города (ТЦ «Галерея», ул. Сибирская, 37), очень гармонировал с выставочными работами. Эксперт по сервировке, основатель салона Мария Лукошко выбрала бело-синий фарфор — модное сочетание, которое в наши дни предпочитают любители столовой эстетики.

О символике пасхального стола, о традиционном декоре, пасхальной кулинарии, традициях русской благотворительности и о пасхальных сюжетах в живописи шла речь в лекции консультанта по светским коммуникациям и этикету Татьяны Ларионовой, которая поделилась с гостями вечера множеством любопытных фактов.

На традиционном пасхальном столе в России, как правило, присутствовала фигурка барашка — «жертвенного агнца». Модно было ставить маслёнки в виде барашка или фигуры барашков, вырезанные из сливочного масла, — это был ещё и показатель статуса, потому что сливочное масло было дорогим продуктом. Подобные маслёнки — изделия знаменитой фабрики Кузнецова — в наши дни можно найти у антикваров.

Пасхальную трапезу начинали с кулича и яиц. Кулич был несладкий и без всяких начинок — это освящённый церковный хлеб. Традиционно, внутри семьи, его ломали руками — резать такой хлеб ножом считалось кощунством. Яйцо разбивали тупой стороной ножа, очищали и ели, разрезая ножом и вилкой.

Творожная пасха всегда была в форме усечённой пирамиды и символизировала Гроб Господень. На ней, разумеется, не было декора в виде птичьих гнёздышек или зайчиков. Вообще, зайчик или кролик — это персонаж западноевропейской Пасхи, на традиционном русском столе его не бывало.

А как же сладкая выпечка? То, что мы сегодня называем куличом, наши прабабушки и прадедушки именовали бабой. Эта высокая сдоба требовала немалых ресурсов — человеческих и материальных. Есть рецепты баб, для которых требовалось сбивать 30 яиц в течение пяти часов!

В вопросе праздничной кулинарии наши предки вообще проявляли фантазию и безупречность. Татьяна Ларионова предъявила собравшимся несколько вариантов пасхального меню, и все они отличались щедростью и сложностью. Взять хотя бы фаршированную голову дикого вепря; вряд ли нашим современникам удастся такое отведать.

…Зато на мероприятии издательского дома «Компаньон» можно было отведать современные авторские деликатесы от изобретательного и щедрого кейтеринг-сервиса «Мама Люба». Слоёные пироги, блинчики, овощные ассорти и хумус с бородинскими чипсами были образцами домашней кухни самого высокого класса, а разнообразные пасхи и куличи отлично сочетались с травяными чаями.

Пасха в дореволюционной России была поводом для подарков, для выражения симпатии и верности друг другу. Обычай дарить сувенирные пасхальные яйца не был принадлежностью одной лишь царской семьи и фирмы Фаберже; это была широкая народная традиция, а некоторые полузабытые сегодня ювелирные дома создавали на эту тему миниатюры ничуть не менее изысканные, чем придворный ювелир Романовых, просто им меньше повезло, чем Фаберже. Татьяна Ларионова привела в пример компанию «Болин», которая создавала яйца в виде корзинок с цветами и колосьями из золота, серебра и платины с многоцветной эмалью и драгоценными камнями.

Кстати, салон «Марфа», хоть и специализируется на посуде, к празднику предлагает и традиционные подарки, в том числе расписные декоративные яйца ручной работы — лаковую миниатюру на дереве с сюжетными рисунками или с орнаментом. Такие яйца на ленточках красиво выглядят на веточках вербы, которые можно поставить на стол в виде букета, как это и было сделано на пасхальном вечере. Фарфоровые зайчики или цыплята очень оживляют пасхальный стол, есть в «Марфе» и традиционные для России фарфоровые пасхальные барашки.

Пасха — праздник добра, победы света над тьмой, в его честь было принято оказывать помощь бедным и обездоленным, приносить подарки в сиротские дома и приюты для нищих.

Хотя Татьяна Ларионова подчеркнула, что праздник может быть для всех, а не только для православных верующих, но всё же по происхождению он церковный. Было принято посещать Всенощную службу, причём в церкви были и привилегированные места, на которые выдавались билеты согласно сословной принадлежности.

Издательский дом «Компаньон» провёл мероприятие в пятницу, и у его гостей ещё оставался целый день, чтобы подготовиться к празднику в соответствии с новыми знаниями; а теперь есть целый год, чтобы как следует осмыслить традиции Пасхи и встретить праздник 2027 года во всеоружии.